00:04 Uhr

Gute Erinnerungen an Buttenwiesen

Das letzte Duell gab es vor fünf Jahren. Welche Monheimer damals schon dabei waren

Durch den Klassenerhalt von Buttenwiesen am letzten Wettkampftag der Saison 2018 und die Versetzung Monheims in die Südstaffel der Liga kommt es nach fünf Jahren wieder zu einem Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, nachdem die Monheimer sich zwischenzeitlich auch noch drei Jahre in der 1. Bundesliga halten konnten.

Beim letzten Duell im Jahr 2014 gelang den Jurastädtern in der Riedblickhalle nach einer starken Mannschaftsleistung ein knapper, aber überzeugender Auswärtssieg. Bereits dabei waren Lukas Schlotterer, Artjem Weimer und Klaus Kirchberger, die einen wesentlichen Anteil zum Erfolg der Monheimer beitrugen und auch dieses Mal ihr Können unter Beweis stellen möchten. Neben den erfahrenen Turnern dürfte auch interessant werden, wer aus dem Nachwuchsbereich zum Einsatz kommt: Jan Lederer konnte bereits in der vergangenen Saison seine Qualitäten unter Beweis stellen, aber auch Sascha Wilhelm und Valentin Kraus sind an ihren Spezialgeräten Einsätze zuzutrauen.

Um den einheimischen Zuschauern in Sachen Stimmung Paroli bieten und die eigene Mannschaft gebührend unterstützen zu können, setzt der TSV Monheim einen Fanbus ein. Wer kostenfrei mitfahren will, kann sich per Mail an peter.bullinger@tsv-monheim.com anmelden. Abfahrt ist um 15.30 Uhr an der Stadthalle. (sber)

Themen Folgen