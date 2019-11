29.11.2019

Haci Azmaz holt gleich viermal Gold

Nordendorfer räumt ab bei Gautitelkämpfen mit großkalibrigen Pistolen und Revolvern

Auch die Gaumeisterschaften mit den großkalibrigen Pistolen und Revolvern im Schützengau Donau-Ries sind abgeschlossen. Alle fünf Disziplinen werden auf 25 Meter geschossen, vier Meisterschaften wurden in Nordendorf und eine in Mertingen ausgetragen. Bei den Wettbewerben mit den Pistolen der Kaliber 9 Millimeter und 45 ACP sowie den Revolvern der Kaliber 357 Magnum und 44 Magnum werden immer 40 Wertungsschuss geschossen.

Diese sind aufgeteilt in zweimal 20 Wertungsschuss zu je vier Fünf-Schuss-Serien in jeweils 150 Sekunden auf die Präzisionsscheibe und vier Fünf-Schuss-Serien in jeweils 20 Sekunden auf die Schnellfeuerscheibe. Beim Wettbewerb BSSB-Kombi werden insgesamt 40 Wertungsschüsse absolviert. Hier gibt es eine eigene Kombi-Scheibe, die aber nur die Ringwerte eins bis fünf hat. Geschossen werden hier nacheinander je 20 Wertungsschuss mit einem großkalibrigen Revolver und einer großkalibrigen Pistole.

Bester Einzelschütze bei den Großkaliber-Pistolenbewerben war hier der Nordendorfer Haci Azmaz, der bei fünf Starts vier erste Plätze belegte. Das Top-Ergebnis gelang ihm dabei im Wettbewerb Großkaliberpistole im Kaliber 9 Millimeter. Hier siegte er mit starken 390 Ringen bei den Herren I. Die Mannschaftswertung im Kaliber 9 Millimeter gewann hier Nordendorf knapp mit 1134 Ringen vor Mertingen (1132) und Donauwörth (1060).

Mit dem Revolver im Kaliber 357 Magnum war der Mertinger Leander Eisenwinter der beste Schütze. Er siegte mit 387 Ringen bei den Herren III. Auch hier gewann die Mannschaftswertung Nordendorf mit 1085 Ringen vor Mertingen (1070) und Donauwörth (992).

Auch mit dem Revolver Kaliber 44 Magnum gelang einem Mertinger das beste Ergebnis: Eric Salumae gewann mit 377 Ringen bei den Herren III. Mit 1038 holte sich Mertingen den Mannschaftssieg. Mit der GK-Pistole Kaliber 45 ACP schoss der Mertinger Rainer Sichert das beste Einzelergebnis. Mit 383 Ringen siegte er bei den Herren I. Diese Mannschaftswertung gewann auch Mertingen mit 1099 Ringen, vor Wemding I (1023) und Wemding II (908). Im Wettbewerb BSSB-Kombi war wieder Azmaz vorn: Er siegte mit 154 Ringen. (fmue) Die Ergebnisse

25 Meter GK-Pistole .9mm - Herren I: 1. Haci Azmaz (Nordendorf) 390, 2. Rainer Sichert (Mertingen) 380, 3. Roland Helget (Nordendorf) 367.

Herren III: 1. Eric Salumae (Mertingen) 377, 2. Leander Eisenwinter (Mertingen) 375, 3. Markus Gluch (Donauwörth) 361.

Herren IV: 1. Wolfgang Mair ( Rain) 355, 2. Peter Ringeisen (Donauwörth) 354, 3. R. Johannes Schwab (Donauwörth) 345.

25 Meter GK-Revolver .357 Mag. - Herren I: 1. Haci Azmaz (Nordendorf) 372, 2. Roland Helget (Nordendorf) 342, 3. Christoph Schaible (Mertingen) 306.

Herren III: 1. Leander Eisenwinter (Mertingen) 387, 2. Herbert Müller (Wemding) 383, 3. Eric Salumae (Mertingen) 377.

Herren IV: 1. Wolfgang Mair (Rain) 340, 2. R. Johannes Schwab (Donauwörth) 321, 3. Wolfgang Zerrer (Wemding) 314.

25 Meter GK-Revolver .44 Mag. - Herren I: 1. Haci Azmaz (Nordendorf) 376, 2. Armin Ocker (Nordendorf) 375.

Herren III: 1. Eric Salumae (Mertingen) 377, 2. Leander Eisenwinter (Mertingen) 376.

Herren IV: 1. R. Johannes Schwab (Donauwörth) 338. 2. Michael Soller (Wemding) 334, 3. Roland Losert (Wemding) 333.

25 Meter GK-Pistole .45 ACP - Herren I: 1. Rainer Sichert (Mertingen) 383, 2. Haci Azmaz (Nordendorf) 378, 3. Armin Ocker (Nordendorf) 375.

Herren III: 1. Leander Eisenwinter (Mertingen) 364, 2. Eric Salumae (Mertingen) 352, 3. Roland Förg (Mertingen) 328.

Herren IV: 1. Roland Losert (Wemding) 350, 2. Michael Soller (Wemding) 340, 3. Wolfgang Karge (Wemding) 333.

25 Meter GK-Pistole/Revolver BSSB-Kombi - Herren I: 1. Haci Azmaz (Nordendorf) 154, 2. Eric Salumae (Mertingen) 153, 3. Leander Eisenwinter (Mertingen) 153.

