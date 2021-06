Jüngste Senioren-Teams starten furios in die Saison

Donauwörther und Rainer Herren 30 grüßen von der Tabellenspitze. Knappe Niederlagen für Marxheim und Wemding

In den Alterklassen der Tennis-Herren waren am vergangenen Wochenende diverse Hitzeschlachten zu schlagen. Die Teams kamen gut mit den Bedingungen zurecht, fuhren viele, teils klare Siege ein. Andere lieferten sich knappe Duelle.

Einen rundum gelungenen Tennis-Ausflug an den Bodensee erlebten die Herren 30 des TCD. Damit verteidigten sie die Tabellenführung und haben auch nach dem zweiten Spiel noch keinen einzigen Satz abgegeben. Die Punkte holten bei großer Hitze Ben Sömek, Markus Erdt, Markus Probst, Jochen Kotter, Tobias Frank und Christian Schlund. Auch in den Doppeln ließen die Donauwörther gegen die im Schnitt über zehn Jahre jüngeren Konkurrenten nichts anbrennen und genossen nach fünf Stunden Gesamtspielzeit ihr verdientes Bad im nur 150 Meter von der Tennisanlage gelegenen Bodensee. Heute empfangen die TCDler ab 13 Uhr den TSV Kottern II und erwarten eine wesentlich spannendere Partie.

Mit einem weiteren Erfolg hat sich das Rainer Herren-30-Team an die Tabellenspitze gesetzt. Ohne Satzverlust absolvierten die Rainer um Mannschaftsführer Stefan Niedermayer ihr Heimspiel in Rekordzeit. Ridvan Celik, Christian Glashauser, Wolfgang Mayr, Gerd Böttcher, Hermann Waas und Stefan Niedermayer siegten im Einzel sowie im Doppel jeweils souverän in zwei Sätzen. Am Sonntag bestreitet das Team sein erstes Auswärtsspiel in dieser Saison beim SV Wechingen.

Eine Niederlage in der Endabrechnung gab es für die Herren 40 des TCM gegen Zusmarshausen. Nach den Einzeln zeigte sich ein ausgeglichenes Bild: Matthias Lübbert, Alexander Habermeyer und Markus Schmid gewannen, während Andreas Kleemann, Sebastian Schneider und Markus Mayer unterlagen. Der Doppelerfolg von Lübbert und Schneider war anschließend zu wenig, um Zählbares mitnehmen zu können.

Nachdem Andreas Probst erst spät in sein Spiel gefunden hatte, war es leider schon zu spät und er musste sich seinem starken Gegner geschlagen geben. Christian Otto, Bernd Braun und Peter Löw hingegen konnten ihre Einzel klar gewinnen. Bernd Eschig machte es etwas spannender und erkämpfte den vierten Einzelsieg. Hans-Günther Habenicht verlor sein Einzel, somit benötigte der TCB einen Sieg in den Doppeln – was Otto und Braun gelang. Die Doppel von Habenicht und Löw sowie Probst und Eschig gingen an die Gastgeber.

Erst das letzte Doppel entschied das Auswärtsspiel der TCB-Senioren mit 5:4 zu Gunsten der Platzherren. Bäumenheims Topspieler Karl Fleischmann holte sich nach über zwei Stunden mit viel Geduld und Ausdauer den Sieg erst im Match-Tiebreak mit 11:9, dabei lag er schon 0:5 und 4:7 zurück. Den zweiten Einzelpunkt erspielte sich Christian Ehrt, Peter Wegele hatte erst im Match-Tiebreak das Nachsehen. Markus Hörbrand, Helmut Riedel und Michael Nothofer mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen gegeben. Beinahe wäre die Doppelaufstellung der TCBler aufgegangen, denn sowohl Fleischmann und Hörbrand als auch Riedel und Wegele ließen den Kissingern durch druckvolles Offensivtennis nicht den Hauch einer Chance. Im alles entscheidenden dritten Doppel kamen Bisswanger und Ehrt mit dem drucklosen, aber sicheren Spiel der Gastgeber nicht zurecht und unterlagen.

Ähnlich wie vielen Wemdinger Teams an einem Wochenende voller Niederlagen für den TCW erging es der Herren-50-Mannschaft. In der Hitzeschlacht auf der Robertshöhe gegen den TC Aichach holte bei der 1:8-Niederlage die Doppelpaarung Veit/Fackler den einzigen Sieg für die Heimmannschaft.

Die sich selbst zum Favoriten ernannten Herren 60 aus Buchdorf bestätigten ihre Ambitionen und gewannen klar. Nach den Einzelsiegen von Michael Dippner, Xaver Bosch Roland Gerstmeier, Alfred Haun-stetter und Max Mecklinger stand nur eine Niederlage von Ludwig Dippner im Match-Tiebreak entgegen, somit war das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Die Doppel konnten durch die Paarungen Ludwig Dippner und Bosch, Michael Dippner und Mecklinger sowie Gerstmeier und Haunstetter auch alle gewonnen werden. (dz)