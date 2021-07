Buchdorf gewinnt Duell gegen Harburg

Auch dieses Wochenende mussten mehrere Mädchen-, Knaben- und Juniorenteams Niederlagen verkraften

Gleiche mehrere Teams aus der Region müssen noch auf den ersten Sieg warten. Für Riedlingen endet die Durststrecke.

Mädchen 15, Bezirksklasse 1, BSC Unterglauheim – SpVgg Riedlingen 6:0

In der neu geformten U15-Altersklasse der Mädchen starteten die Spielerinnen der SpVgg bereits vor einer Woche denkbar ungünstig. Marie Muth, Klara Kraus und Lea Sommer verloren ihre Einzel klar; Josefine Först konnte zumindest den ersten Satz noch ausgeglichen gestalten. Auch die Paarungen Muth/Kraus und Först/Sommer konnten in den Doppeln keine Punkte erringen.

Ohne jeden Punktverlust bleiben die TCM-Mädchen. In Riedlingen überzeugten Larissa Gröbl, Sophie Heckel, Katharina Schmid und Johanna Schlosser mit deutlichen Siegen. Auch in den Doppeln spielten Luisa und Paula Habermeyer sowie Gröbl und Franka Müller ihre Überlegenheit aus. Ihre Gegnerinnen von der SpVgg Riedlingen, Marie Muth, Josefine Först, Klara Kraus, Sophia Ossiander, Emma Merkle und Lea Sommer, gewannen in allen Partien zusammen lediglich drei Aufschlagspiele und warten weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis.

Trotz Heimvorteil mussten die Mädchen des SVDE – in der Besetzung Sophia Wunderle, Frida Götz, Hannah Kollmann und Laura Gerstmeier – erneut eine Niederlage hinnehmen, ihre Stärke stellte wiederum Sophia Wunderle unter Beweis. Die Chance auf einen weiteren Punkt für das Team ging erst im Match-Tiebreak von Laura Gerstmeier verloren.

Gegen die einen Jahrgang älteren Gäste konnte nur Leon Leimer punkten. Beide Doppel sowie die Einzel von Ben Opschondek, Nina Mayer und Max Christophel gingen verloren.

Mit einem Unentschieden stiegen die Knaben in die diesjährige Tennissaison ein. Fabian Glas und Julian Plewka gewannen ihre Einzel deutlich, Elias Miller und Luke Reif mussten hingegen ihren Gegner gratulieren. In den Doppeln konnten Glas und Miller den Punktgewinn sicherstellen.

Einen weiteren Auswärtssieg fuhren die Knaben 15 des TCD in Oettingen ein. Leon Schlund und Max Mangold machten mit ihren Gegnern kurzen Prozess. Die Einzel von Jonas Rödl und Julius Rauh waren umkämpft. Während Rödl gewann, musste sich Rauh seinem Kontrahenten geschlagen geben. In den Abschließenden Doppeln demonstrierten die Paarungen Leon Schlund/Rauh und Mangold/Julian Schlund ihre Überlegenheit.

Eine Niederlage musste die Riedlingens Knabenmannschaft zum Saisonstart hinnehmen: Lennart Kobusch, Maxima Peer und Luka Noah Balasko verloren klar. Joshua Schmitz verdiente sich den Sieg im Match-Tiebreak. Während Amelie Schneider und Peer im Doppel deutlich unterlagen, mussten sich Schmitz und Kobusch erst im Match-Tiebreak ergeben.

Die TCW-Juniorinnen mussten sich bei ihrem Heimspiel gegen den BSC Unterglauheim zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die Punkte für Wemding holten Lisa Katzenberger und Noemi Xalter durch klare Zweisatzerfolge, Anika Schlecht verlor in zwei Sätzen und Theresa Schneid, die heuer bisher kein Glück auf ihrer Seite hat, kämpfte stark, aber unterlag. Die Doppelpaarung Katzenberger/Xalter hatte noch die Chance den nötigen dritten Punkt zu holen, musste aber den Sieg nach einem spannenden Match den Gästen überlassen.

Wie bereits in den Wochen zuvor gegen Neuburg und Donauwörth konnten die Harburger Juniorinnen gegen übermächtige Gegner keinen Satz gewinnen.

Nachdem bereits der Einstand der Junioren in der Bezirksklasse 2 am vergangenen Wochenende mit einer herben Niederlage endete, zeichnet sich der Beginn einer Serie ab: Die gemischt angetretene Mannschaft um Tobias Liedl, Timo Mitlehner, Michael Kempter, Julia Hörmann und Franziska Leinfelder konnte kein Spiel für sich entscheiden. Einzig Kempter und Leinfelder boten im Doppel Gegenwehr.

Angespornt durch die erlittenen Niederlagen erkämpfte sich die Riedlinger Juniorenmannschaft ihren ersten Saisonsieg. In engen Einzeln bauten Jan Baier, Tobias Liedl , Timo Mitlehner und Franziska Leinfelder einen 3:1 Vorsprung auf. Obwohl der Sieg mit der Aufgabe eines Gegners bereits feststand, konnten Liedl und Mitlehner noch den finalen Match-Tie-Break für sich entscheiden. (dz)