Weltsprache Fußball

Ein Rainer betreibt ein besonderes Fußballcamp: Es verbindet Übungen auf dem Platz mit Einheiten im Klassenzimmer

Wenn bei einem Jugendspiel auf einem schwäbischen Sportplatz englische Kommandos über den Platz schallen, konnte das bisher nur eines bedeuten: Ein ausländisches Team ist zu Gast, weit her gereist und meist bei einem der internationalen Nachwuchsturniere aktiv. Doch die Spieler, die hier an diesem Freitagnachmittag kurz vor Ende der Pfingstferien auf dem Kunstrasen in Gersthofen unterwegs sind, stammen alle aus der Region und könnten sich auch im Dialekt problemlos verständigen. Doch sie stehen nicht nur auf dem Feld, um zu kicken, und die Kommunikation auf Englisch ist mehr als nur eine Nebensache.

Zehn junge Fußballer sind es, die hier auf dem Feld stehen. Sie nehmen am Fußball-Camp von Simon Schröttle teil, seines Zeichens gebürtiger Rainer, spielender Co-Trainer des FC Ehekirchen in der Landesliga, Co-Trainer der U13 des FC Augsburg und Inhaber der DFB-Lizenz als Elite-Jugendtrainer. Ähnliche Camps wie die von Schröttle, der zudem eine Fußballschule betreibt, gibt es viele. Der Englischunterricht ist es, der dieses so besonders macht. Das Konzept hat Schröttle gemeinsam mit seiner Freundin Kathrin Lesiak entwickelt, sie leitet den Kurs gemeinsam mit dem Fußballer.

„Wir sind davon überzeugt, dass sich motorische und kognitive Fähigkeiten positiv aufeinander auswirken können“, schreibt Schröttle in einer Ankündigung für das Camp. Das Ziel: „Den Kindern Freude an und Begeisterung für Bewegung und Lernen zugleich vermitteln.“ Pädagogen sind Schröttle und Lesiak nicht, auch wenn pädagogische Inhalte Teil der Trainerausbildung sind, die Schröttle absolviert hat. Lesiak, die sich vor allem um die Englisch-Übungen kümmert, arbeitet hauptberuflich als Richterin. Sie hat sich aber vorab entsprechend beraten lassen – und das auf kurzem Weg, wie sie sagt: „Meine beiden Schwestern sind Lehrerinnen.“

Hauptsächlich solle es in den Spracheinheiten darum gehen, den Kindern die Hemmung davor zu nehmen, auf Englisch miteinander zu sprechen. Besonders gut gelingt das, wenn Schröttle einen der vielen englischen Akzente imitiert, die er auf seinen Auslandsstationen als Student oder Fußballer kennengelernt hat – in den USA oder dem Senegal. Ein ums andere Mal müssen die Nachwuchskicker sich aber noch auf Deutsch behelfen. Zu unterschiedlich ist manchmal das Sprachniveau der Teilnehmer, von denen manche in der fünften, andere bereits in der achten Klasse sind.

Die Einheiten auf dem Platz und Englisch-Übungen wechseln sich in dem einwöchigen Kurs ab, was die Teilnehmer im Klassenraum gelernt haben – unter anderem Vokabeln aus den Fußball – sollen sie auf dem Platz gleich anwenden. Schröttles Anspruch auf dem Platz ist zudem, Übungen einzubinden, die neu sind für die Spieler, sagt er. Eine erste Auflage des Camps fand vergangene Woche während der Pfingstferien in Gersthofen statt, eine Neuauflage könnte es in den Sommerferien geben, sagt Schröttle. Wo und mit welchen Teilnehmern ist noch offen. Das Camp kostet 300 Euro, im Gegenzug bieten Schröttle und Lesniak neben Sport und Unterricht noch Verpflegung und Trikots für die Kinder.