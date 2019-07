vor 40 Min.

Junge Meister

Das Harburger Kleinfeld-Team schließt die Saison mit einem Sieg und dem Titel ab. Die Damen 50 schaffen noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga

Die Damen 50 des TSV Harburg konnten zum Abschluss der Bezirksliga-Saison den Klassenerhalt sichern. Das Kleinfeld-Team feierte den Meistertitel.

50, Bezirksliga TSV Harburg – SV Untermeitingen 3:3. Ein leistungsgerechtes Unentschieden reichte den Damen 50 für den Ligaverbleib aus. Allerdings gab es nur einen Einzelpunkt durch Christiane Traub (Nummer zwei). Die Einzel von Renate Hingst (eins) und Andrea Röthinger (drei) gingen in zwei Sätzen an die Gäste. Waltraud Klaß (vier) kämpfte hervorragend, musste sich jedoch im Match-Tiebreak geschlagen geben. Das Einserdoppel Hingst/Röthinger spielte stark auf und ließ mit zweimal 6:1 den Gegnerinnen keine Chance. Eng wurde es im zweiten Doppel. Hier mussten C. Traub/G. Mugrauer in den Entscheidungssatz, um die angestrebte Punkteteilung zu erreichen. Harburgs Seniorinnen dürfen sich auf eine weitere Bezirksligasaison freuen.

Bezirksklasse 2 TV Hörzhausen – TSV Harburg 5:4. Nach Einzelsiegen von Sina Bußer, Nina Röthinger und Sonja Lechner und Niederlagen von Jennifer Rühl, Renate Hingst und Tina Dollmann stand es 3:3. Nur das eingespielte Doppel Bußer/Röthinger gewann. Rühl/Hingst und Lechner/Dollmann verloren.

50, Bezirksliga TTC Füssen – TSV Harburg 4:5. Nach dem Sieg beim Tabellenzweiten ist die Herren-50-Truppe mit 6:6 Punkten im Mittelfeld angekommen. Christoph Käferlein, Dieter und Klaus Bußer und Thomas Steigert gewannen. Jürgen Staufer und Siggi Mugrauer verloren. Das Doppel Käferlein/K. Bußer gewann souverän, während D. Bußer/Steigert und Staufer/Seefried im Match-Tiebreak verloren.

Kreisklasse 4 TSV Harburg – TC Donauwörth 4:2. Eine 3:1-Einzelführung durch Ulli Löfflad, Marius Angermeyer und Christian Hasch legte den Grundstein für den Sieg. Volker Falch musste sich im sehenswerten Spitzeneinzel gegen den Donauwörther Nachwuchsspieler Jonathan Kammer im Match-Tiebreak beugen. Das Doppel Falch/Hasch konnte den Siegpunkt einspielen, Löfflad/Angermeyer verloren.

II, Kreisklasse 2 TSV Harburg – TC Fünfstetten 2:7. Die Einzel von Tanja Falch, Silvia Bayer, Lisa Fürnrohr, Michaela Graf und Anna-Lena Falch gingen in zwei Sätzen an die Gäste. Carola Lechner verlor im Match-Tiebreak. Eine Ergebniskorrektur gelang den Doppeln T. Falch/Graf und Bayer/Lechner jeweils im Match-Tiebreak. Somit beenden die Damen II die erste Saison als Sechsermannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Jugend

Kreisklasse 1 TSV Harburg – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:5. Auch im letzten Spiel der Saison konnten Sarah Muff, Mona Haindl, Louisa und Lara Flachsel nur einen Matchpunkt im Doppel ergattern. Somit stehen sie mit einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Bezirksklasse 2 TSV Harburg – TC Meitingen 3:3. Ein leistungsgerechtes Remis stand am letzten Spieltag zu Buche. Leon Leimer siegte wieder in überlegener Manier, Nina Mayer steuerte einen weiteren Einzelpunkt bei. Max Christophel und Demian Angermeyer unterlagen. Den dritten Zähler holten L. Leimer /D. Angermeyer. Mit 8:6 Punkten belegen die Neulinge einen guten mittleren Tabellenplatz.

Kreisklasse 1 SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV Harburg 2:18. Auch im letzten Spiel ließ die Formation Elias Leimer, Kolja Buchta, Martin Mack, Max Drexler und Sophia Christophel nichts anbrennen. Dieses Mal konnten sie sogar in der Motorik die vollen Zähler erreichen. Lediglich ein Einzel ging an die Gastgeber. Mit 12:0 steht das junge Team an der Tabellenspitze und will im nächsten Jahr eine Klasse höher spielen. (tsv)

