06.02.2020

Jungschützen kämpfen um Gautitel

Wettbewerbe mit den Langwaffen finden in Oberndorf und Sulzdorf statt

Die Gaumeisterschaften der Saison 2020 im Schützengau Donau-Ries mit den Langwaffen wurden abgeschlossen. Die Wettbewerbe mit dem Luftgewehr auf zehn Meter der Schüler- und der Jugendklassen und dem Zimmerstutzen auf 15 Meter wurden noch bei den Altschützen Oberndorf ausgetragen, der Dreistellungskampf mit dem Luftgewehr der Nachwuchsklassen wurde bei St. Sebastian Sulzdorf geschossen.

Auf den elektronischen Zehn-Meter-Schießständen in Oberndorf ermittelten die männlichen und weiblichen Schüler- und Jugendklassen in der Mannschafts- und der Einzelwertung ihre Gausieger und die weiteren Platzierten. Die Schüler schießen hier zwanzig Wertungsschuss, die Jugendlichen eine 40-Schuss-Wertungsserie. Bei den Schülern gelang Maren Pantle aus Sulzdorf das beste Ergebnis. Mit 177 Ringen siegte sie hier bei den weiblichen Schülern. Bei den Jugendlichen wurde das beste Ergebnis in der männlichen Klasse geschossen. Hier gewann Simon Röding aus Monheim mit 358 Ringen. Bei den Schülern sicherte sich die Mannschaftswertung Sulzdorf mit 511 Ringen, vor Otting (498) und Wolferstadt (456). Bei den Jugendlichen holte sich Berg mit 1007 den Mannschaftsgausiegertitel, Rang zwei ging mit 959 Ringen an Oberndorf und Dritter wurde Mertingen mit 947 Ringen.

Mit dem Zimmerstutzen werden 30 Wertungsschuss auf die 15 Meter entfernten Zielscheiben abgegeben. Hier gibt es keine Damenklassen, die weiblichen Teilnehmer schießen hier, je nach Alter, bei den männlichen Jahrgangsklassen mit. In den fünf Wettkampfklassen gab es zwei Frauen, die sich hier erste Plätze sicherten. Das beste Einzelergebnis gelang jedoch einem männlichen Teilnehmer. Mit 265 Ringen siegte Erich Schmidbaur aus Bissingen bei den Herren III.

Auf der elektronischen Zehn-Meter-Schießanlage in Sulzdorf wurden noch die Gautitelkämpfe im Luftgewehr Dreistellungskampf (kniend, liegend und stehend) ausgetragen. Startberechtigt sind hier nur die weiblichen und männlichen Schüler- und Jugendklassen. Die Schüler schießen dabei 30 Wertungsschuss, die Jugendlichen 60 Wertungsschuss. Das beste Einzelergebnis bei den Schülern gelang auch hier Maren Pantle aus Sulzdorf. Mit 279 Ringen holte sie sich bei den weiblichen Schülern den ersten Platz. Bei den Schülern siegte in der Mannschaftswertung Sulzdorf mit 788 Ringen, gefolgt von Wolferstadt (651). Bester Jugendlicher war hier mit 545 Ringen Simon Röding aus Monheim. (fmue)

Die Ergebnisse:

Luftgewehr – Schüler männl.:

1. Johannes Ferber (Sulzdorf) 172

2. Luis Färber (Wolferstadt) 170

3. Elias Koch (Otting) 170

Schüler weibl.:

1. Maren Pantle (Sulzdorf) 177

2. Marie Schreiber (Erlingshofen) 173

3. Lorena Dirr (Kaisheim) 154

Jugend männl.:

1. Simon Röding (Monheim) 358

2. Lukas Schönemann (Genderkingen) 347

3. Markus Seefried (Wolferstadt) 345

Jugend weibl.:

1. Emily Bresa (Möhren) 357

2. Anna-Lena Schröttle (Berg) 348

3. Noemi Haala (Mertingen) 334

Luftgewehr Dreistellung – Schüler männl.:

1. Manuel Röding (Monheim) 272

2. Luis Färber (Wolferstadt) 268

3. Johannes Ferber (Sulzdorf) 257

Schüler weibl.:

1. Maren Pantle (Sulzdorf) 279

Jugend männl.:

1. Simon Röding (Monheim) 545

2. Moritz Behringer (Sulzdorf) 496

3. Jakob Sturm (Sulzdorf) 473

Zimmerstutzen – Herren I:

1. Manuela Stöckl (Bergstetten) 259

2. Katharina Hafner (Mertingen) 247

Herren II:

1. Andrea Hintermeier (Bäumenh.) 214

Herren III:

1. Erich Schmidbaur (Bissingen) 265

2. Klaudia Aue (Bäumenh.) 211

Herren IV:

1. Sebastian Konrad (Bissingen) 255

2. Andreas Sens (Wemding) 194

Behindertenklasse SH2/AB2 mit Hilfsmittel:

1. Edmund Altmann (Bergstetten) 243

