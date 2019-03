vor 40 Min.

Keine Tore in Altisheim

Ein torloses Unentschieden haben Julian Schmidbaur (weißes Trikot) und seine SpVgg Altisheim-Leitheim am Sonntag gegen Maihingen erlebt.

Die Spielvereinigung und der FC Maihingen trennen sich leistungsgerecht Remis

Keine Tore und damit auch keinen Sieger hat es am Sonntag in der einzigen Partie der Kreisliga Nord zwischen der SpVgg Altisheim-Leitheim und dem FC Maihingen gegeben. Das Remis im Nachholspiel war auch leistungsgerecht.

Vor der Pause sahen die Zuschauer noch einige brisante Strafraumszenen, danach wurde die Begegnung immer zerfahrener, geradezu vom „Winde verweht“. Nach einer Viertelstunde die erste gefährliche Szene vor dem Maihinger Tor, die Sven Rotzer vorbereitete, aber Max Grünenwald vergab. Die zweite Altisheimer Chance war ein Freistoß von Rotzer, den jedoch der Gästetorhüter Martin Fischer glänzend parierte. Die beste Möglichkeit für Maihingen hatte Thomas Haas: Er hätte von halb rechts durchaus abschließen können, entschied sich für eine schlecht getimte Flanke, die keinen Abnehmer fand.

Nach der Pause verflachte das Spiel zusehends, aber Altisheims Stefan Späth hätte in der 57. Minute aus 14 Metern durchaus die Führung erzielen können, der Ball strich jedoch über das Gehäuse der Gäste. Seine optische Überlegenheit in der letzten halben Stunde konnte der FC Maihingen nicht in Torchancen ummünzen. (mya)

Themen Folgen