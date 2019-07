12:00 Uhr

Knappe Matches für die Damenteams des TC Buchdorf

Während die Herren den Meistertitel und die Rückkehr in die Kreisklasse 1 feiern, liefern sich die Damenteams des TCB harte Kämpfe.

Mit ihrem 6:3-Auswärtssieg in Riedlingen haben die Herren 1 die Meisterschaft doch noch perfekt gemacht. Sie profitierten davon, dass der punktgleiche Konkurrent Marxheim bei Wemding 2 unterlag. Damit kehren sie nach ihrem Abstieg im letzten Jahr postwendend in die Kreisklasse 1 zurück. Der zweiten Herrenmannschaft fehlte im entscheidenden Spiel um den Aufstieg in Motzenhofen das nötige Quäntchen Glück. In einem wahren Krimi unterlagen sie am Ende hauchdünn und etwas unglücklich mit 4:5.

Die Herren 60 haben in ihrer Freizeitrunde gegen Fünfstetten 2:2 gespielt und somit ihren zweiten Tabellenplatz gefestigt. Im Jugendbereich lief es am vergangenen Spieltag nicht rund. Die Junioren verloren in Donauwörth mit 0:6. Nicht besser erging es den Knaben 14, sie kehrten ebenfalls mit einer 0:6 Niederlage aus Neuburg heim.

Herren, Kreisklasse 2 SpVgg Riedlingen – TC Buchdorf 1 3:6. Die Buchdorfer mussten siegen, um im Meisterschaftsrennen zu bleiben. Die Gastgeber wehrten sich nach Kräften. Nach Siegen von Tom Fischer, Gerit Wessel, Marco Dippner und Martin Schiele, bei gleichzeitigen Niederlagen von Alex Herholz und Tom Gebhard stand es schon nach den Einzeln 4:2 für die Buchdorfer.

Die nötigen Punkte zum Sieg spielten dann Herholz/Wessel und Dippner/Schiele souverän in den Doppeln ein. Nachdem man von der Marxheimer Niederlage erfahren hatte, stand einer spontanen Meisterschafts- und Aufstiegsfeier nichts mehr im Wege.

Herren, Kreisklasse 2 TC Motzenhofen – TC Buchdorf 2 5:4. Das Spiel entwickelte sich zu einem wahren Krimi über acht Stunden. Nach den Einzeln stand es 4:2 für die Gastgeber. Christian Otto und Michi Fischer siegten jeweils klar in zwei Sätzen. Johannes Dippner, Andi Probst und Benni Förster verloren trotz harter Gegenwehr in je zwei Sätzen. Tobi Mittl vergab im zweiten Satz einen Matchball und verlor das Spiel im Match-Tiebreak.

Alle drei Doppel wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Otto/Fischer siegten mit 11:9, Probst/Förster siegten mit 10:8. Die Entscheidung viel dann im Einserdoppel. Dort hatten Harry Tasch und Johannes Dippner schon Matchball konnten diesen jedoch nicht verwerten und unterlagen mit 10:12, damit waren die Gastgeber der glückliche Sieger.

Damen, Kreisklasse 1 TC Kaisheim – TC Buchdorf 1 4:5. Ein harter Fight war das Lokalderby. Nach den Einzeln stand es 3:3. Simone Otto und Isabella Haunstetter siegten in je zwei Sätzen. Gute Nerven bewies Kathrin Liebhäuser, sie gewann im Match-Tiebreak mit 11:9. Lisa Reiner verlor glatt. Heike Schiele und Julia Förster mussten sich jeweils im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln hatten dann die Gäste die Nase vorn. Schiele/Förster siegten in zwei Sätzen, während Otto/Liebhäuser. Den Siegpunkt holten Lisa Reiner und Isabella Haunstetter mit einem Sieg im Match-Tiebreak. Nach diesem hart erkämpften Sieg haben Buchdorfs Damen jetzt alles in eigener Hand um am letzten Spieltag Meisterschaft und Aufstieg perfekt zu machen.

Damen, Kreisklasse 2 TC Buchdorf 2 – TSV Wolferstadt 4:5. In ihrem letzten Punktspiel gab sich Buchdorfs junge Nachwuchstruppe nur knapp geschlagen. In den Einzeln punkteten Stephanie Schreiner und Ramona Haunstetter. Sandra Fischer, Gabi Sebald, Annalena Volk und Hanna Hieber unterlagen. In den Doppeln punkteten dann noch Schreiner/Fischer und Haunstetter/Sebald. Svenja Landes/Hieber verloren und mussten somit den Siegpunkt an die Gäste abgeben.

Herren 50, Bezirksklasse 2 TC Buchdorf – TSV Bissingen 6:3. Das Spiel war nach den Einzeln zugunsten der Gastgeber mit 5:1 entschieden. Lediglich Xaver Bosch unterlag in zwei Sätzen. Roland Gruber, Roland Gerstmeier, Alfred Haunstetter, Ludwig Dippner und Florian Neumann-Mangold siegten jeweils glatt in zwei Sätzen.

In den Doppeln punkteten dann nur noch Dippner und Manfred Schlosser, die anderen beiden Doppel gingen an die Gäste.

Herren 40, Kreisklasse 1 WF Klingen – TC Buchdorf 7:2. In den Einzeln konnte nur Hans Günther Habenicht gewinnen. Bernd Eschig verlor im Match-Tiebreak, Harry Tasch, Bernd Eichler, der verletzungsbedingt aufgeben musste, Tom Landes und Peter Löw verloren in je zwei Sätzen. In den Doppeln punkteten dann nur noch Harald Tasch mit Andi Probst. (tcb)

