Genderkingen startet mit einer Klatsche

Klare Ergebnisse am ersten Spieltag der Kreisklasse Nord 2: Riedlingen und Harburg setzen sich durch

Der TSV Harburg sowie die Kreisliga-Absteiger SpVgg Riedlingen und SSV Höchstädt haben mit deutlichen Siegen am 1. Spieltag der Kreisklasse Nord II ihre Ambitionen unterstrichen. Leidtragende waren dabei unter anderem der VfB Oberndorf und der SV Genderkingen. Für Ebermergen und Eggelstetten gab es zum Saisonstart jeweils einen Zähler.

(0:2). Den knapp 200 Zuschauern wurde anfangs eine ausgeglichene Partie geboten. Markus Reichensberger traf nach einer schön herausgespielten Kombination nach zum 0:1. Chancen waren in der Folge auf beiden Seiten geboten. Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhte Michael Reichensberger per Foulelfmeter zum 0:2. Wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Markus Reichensberger zum 0:3. Der VfB ließ danach hochkarätige Chancen für den möglichen Anschlusstreffer liegen. Mit dem Schlusspfiff schnürte auch Markus Reichensberger einen Doppelpack und traf nach einer Eckballsituation zum 0:4-Endstand. (vfb)

. In einem intensiven Kreisklassenspiel erspielte sich die Heimelf in der ersten Hälfte ein Chancenplus, brachte den Ball aber nicht im Gästetor unter. Die Gäste konzentrierten sich auf die Verteidigung. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel zusehends. Und so blieb es beim gerechten torlosen Remis. (ln)

(4:0). Ein souveräner 6:0-Erfolg gelang dem TSV Harburg zum Saisonstart gegen den SV Wortelstetten. Einen Eckball von Daniel Langer köpfte Matthias Pickel zum frühen 1:0 (12.). Wiederum Pickel war auch zum 2:0 nach Vorlage von Nicolas Rieß erfolgreich (21.). Matthias Härtle köpfte nach einem Eckball nach einer guten halben Stunde zum 3:0 ein. Pickel traf dann zum Hattrick, nachdem sich SV-Torhüter Andreas Scheil verschätzt hatte. Nach dem Seitenwechsel erzielt Langer einen Doppelpack: Das 5:0 nach Eckball und den Schlusspunkt durch einen Freistoß von der Strafraumgrenze (49. und 86.). Somit steht der TSV Harburg zum Saisonbeginn an der Tabellenspitze. (tsv)

(0:2). Die Gäste traten über die gesamte Spielzeit sehr abgeklärt auf und landeten einen ungefährdeten Erfolg. Mit dem 0:1 in der 9. Minute durch Sebastian Letzing waren die Weichen früh gestellt. Der SVG versuchte in der Folge, sich offensiv einzubringen, doch die erspielten Möglichkeiten blieben überschaubar. Nach einer Ecke war Michael Mayerle mit dem 0:2 zur Stelle (27.). Kurz nach Wiederbeginn ein Konter und Tizian Korittke verwertete einen Querpass zum 0:3. Durch einen unnötigen Elfmeter erhöhte Letzing mit seinem zweiten Treffer (56.), einen weiteren Strafstoß vergab Sebastian Wanek. Den möglichen Ehrentreffer für die Heimelf verpassten Manuel Tunat und Peter Rossmann, ehe kurz vor Schluss Nico Korittke den Endstand besorgte. (kk)

(1:0). Beide Mannschaften zeigten ein gutes Kreisklassenspiel, in dem die Heimelf anhand der klaren Torchancen zwei Punkte verschenkte. Der SVE ging in der 30. Minute nach schöner Vorarbeit von Tobias Gutteck durch einen Kopfball von Maximilian Reiner aus fünf Metern in Führung. In der 41. Minute klärte SVE-Ersatzkeeper Jakob Klas nach einem Kopfball von Alexander Lechner glänzend. Zehn Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Daniel Hurle aus 20 Metern auf 2:0. In der 62. Minute verkürzte Nico Mairshofer nach einem Freistoß. Danach vergab die Heimelf mehrmals die mögliche Vorentscheidung – und so kam es, dass die Gäste in der 84. Minute durch Daniel Gumpp ausgleichen konnten. In der letzten Spielminute hätte Arthur Schirner für die Heimelf fast noch den Siegtreffer erzielt, doch der Gästekeeper hielt hervorragend. So blieb es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung. (sve)