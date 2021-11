Traumjahr geht weiter

Rain siegt auch im Allgäu

Der TSV Rain hat die Tabellenführung in der Landesliga Westsüdwest verteidigt. Beim schweren Auswärtsspiel in Memmingerberg erwischten die Gäste einen Traumstart. Sie gewannen alle drei Doppel und legten im vorderen Paarkreuz zum 5:0-Zwischenstand nach. Anschließend kamen die Unterallgäuer zwar deutlich besser ins Spiel, doch letztlich brachten die Rainer ihren Vorsprung ins Ziel und bauten durch den 9:6-Auswärtssieg ihr Punktekonto auf den stattlichen Stand von 9:1 aus.

„Das ist heute richtig gut gelaufen!“, bilanzierte ein sichtlich zufriedener Artur Klein den Spielverlauf aus seiner Sicht – kein Wunder, schließlich hatte der TSV-Routinier nicht nur seine Einzel gegen Julian Wirth und Fabian Braun ohne Satzverlust gewonnen, sondern auch sein Doppel zusammen mit Gerhard Wittmeier gegen Wassermann/Braun souverän durchgezogen. Ebenso eine optimale Punktausbeute erzielte sein Kollege im hinteren Paarkreuz, Mannschaftsführer Jürgen Genz. Dabei lag er in seinem zweiten Einzel gegen Wirth schon mit 0:2-Sätzen im Rückstand, ehe er das Spiel dank einer Willensleistung noch umbog und damit ein Kippen der Partie verhinderte. Das wäre da noch möglich gewesen, da Wolfgang Römer und Marco Klein ihren Kontrahenten Patrick Widmann und Daniel Wassermann nicht genug entgegenzusetzen hatten und auch Wittmeier sowie Mathias Häusler nach gewonnenen ersten Spielen (Wittmeier schlug Stefan Honauer und Häusler erkämpfte sich ein 3:2 über die ehemalige Regionalliga-Spielerin Carina Ammann) im zweiten Durchgang ohne Zählbares blieben.

An den nächsten beiden Wochenenden haben die Rainer frei, ehe sie am Samstag, 27. November, zum Heimspiel gegen den TTC Langweid wieder an die Tische treten. (wrö)