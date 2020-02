vor 49 Min.

Manfred Gentner holt sich erneut den Adler

Frohsinn Auchsesheim ehrt erfolgreiche Schützen und treue Mitglieder

Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Frohsinn Auchsesheim im Gasthaus Hoser konnte Schützenmeister Hubert Metz auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken.

Bei den vereinsinternen Wettbewerben setzte sich Manfred Gentner im Schießen um den begehrten Adler mit einem kombinierten Teiler von 70,1 durch. Hubert Metz hingegen sicherte sich den Sieg im Kampf um die Ehre des Vereinsmeisters in der Schützenklasse mit starken 382 Ringen. Den Thomas-Kurt-Pokal konnte sich Julia Schröttle mit einem hervorragenden 11,6-Teiler sichern.

Den Titel des Vereinsmeisters in der Altersklasse konnte Karl-Heinz Eckmeier mit 355 Ringen für sich beanspruchen. Die Seniorenklasse dominierte Josef Hochberger. Er konnte sich mit 178 Ringen gegen die Konkurrenz durchsetzen. Kevin Linder sicherte sich mit 164 Ringen genau wie im Vorjahr den Titel des Vereinsmeisters in der Schülerklasse. Schließlich wurde Maria Berger als Beste in der Jugendklasse ausgezeichnet. Mit 348 Ringen wurde sie hier Vereinsmeisterin.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen zeichnete Schützenmeister Hubert Metz mehrere Mitglieder aus. Xaver Gerstmeier, Roland Hochberger, Anton Gerstl, Hubert Gerstmeier und Sportwart Harald Grundgeir wurden jeweils für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Karl-Heinz Eckmeier wurde das Fahnenehrenabzeichen in Silber verliehen. Außerdem durfte Schützenmeister Hubert Metz noch Roland Eckmeier, Armin Strobel und Daniela Gerstmeier für ihre langjährige Vereinstreue den bronzenen Sebastiani-Orden anheften. Den Sebastiani-Orden in Silber erhielt Erika Schröttle. (dz)

