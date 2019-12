vor 19 Min.

Marille Meisinger bringt Rain auf die Siegesstraße

Zum Abschluss der Vorrunde gewinnen die TSV-Frauen gegen den ESV Augsburg

Die Damen des TSV Rain haben ihr letztes Vorrundenspiel in der Bezirksoberliga gegen den ESV Augsburg mit 4:2 (1954:1935 Holz) gewonnen. Dabei ging es, wie schon so oft im Duell dieser beiden Teams, eng zu. Da der TSV auf Spitzenspielerin Heidi Mittring verzichten musste, ging man mit gemischten Gefühlen in die Partie. Der ESV war wie erwartet ein schwerer Gegner, der erst bei den letzten Schüben besiegt werden konnte. Höhepunkt war der Auftritt von Marille Meisinger, die als Tagesbeste mit 544 Holz ein Topergebnis erzielte.

Die Rainer Truppe war gut auf die Partie eingestellt und wollte im letzten Spiel der Vorrunde für die zweite Saisonhälfte eine gute Ausgangsposition schaffen. Meisinger begann mit großartigem Spiel: Sie gewann gegen Christine Luis nach Sätzen mit 3:1 und war auch bei der Holzzahl mit 544:459 klar überlegen. Hervorzuheben ist noch ihr ausgezeichnetes Räumergebnis von 172 Holz. Die für Heidi Mittring spielende Angelika Sladek erwischte keinen guten Tag und konnte Christine Skupien kein Paroli bieten. Die Augsburgerin gewann mit 4:0 Sätzen und konnte mit ihren 489 Holz den Vorsprung der Rainer auf nur noch 14 Holz verringern. Mit Spannung erwarteten die Fans die Schlusspaarungen, in der durch die erforderliche Umstellung für Heidi Mittring die eigentliche Startspielerin Resi Zinnecker eingesetzt wurde. Anita Bildhoff als weitere Rainer Schlussspielerin hatte es mit Kim Müller zu tun, die wechselhaft spielte und dabei vor allem in die Vollen sowie bei den Anschüben ihr Können zeigte. Das bessere Räumergebnis hatte am Ende zwar die Rainerin, konnte aber bei 2:2 Sätzen bei insgesamt 481:499 Holz keinen Mannschaftspunkt einfahren. Hart kämpfen musste auf den anderen Bahnen Zinnecker gegen Susanne Feiler. Zinnecker gewann mit 3:1 Sätzen, was aber nicht zum Mannschaftssieg gereicht hätte. Ausschlaggebend war ihr Gesamtergebnis mit 511:488 Holz, das zum Endergebnis von 1954:1935 und damit zu zwei weiteren Mannschaftspunkten für den TSV führte. Bei 2:2 Mannschaftspunkten in den unmittelbaren Duellen und den zwei Punkten für den knappen 19 Holz Vorsprung ein knapper 4:2-Sieg. Die Vorrunde ist damit beendet und mit dem nicht unbedingt erwarteten viertem Tabellenplatz mit 12:6 Punkten können die TSV-Damen zufrieden sein. Die Rückrunde startet gegen die Meitingerinnen, gegen die man beim Saisonstart klar verloren hat. Das Spiel findet am 15. Dezember auf den Rainer Bahnen statt. Spielbeginn ist um 13 Uhr. (wme)

