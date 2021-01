vor 20 Min.

Mitgliederehrung der etwas anderen Art

Der Hoppinger SV zeichnet die Personen im Rahmen einer „Ehrungstour“ aus

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist es durchaus möglich, Ehrungen durchzuführen. Dies dachte sich der Vereinsehrenamtsbeauftragte des Hoppinger SV, Günther Andermann, und ehrte in diesen schwierigen Zeiten verdiente Mitglieder des Vereins.

Eigentlich war für November eine Vereinsehrungsveranstaltung für BFV- und Vereinsehrungen des Hoppinger SV geplant. Die Ehrungen wurden von Günther Andermann bereits im Frühjahr mit dem Kreisehrenamtsbeauftragten Josef Wiedemann abgestimmt und beim BFV initiiert, die Band bereits bestellt. Dann kam die zweite Corona-Welle, und an Veranstaltungen ist auch in naher Zukunft nicht zu denken.

So bastelte Andermann unter Beachtung der Corona-Vorschriften an einem Fahrplan der insgesamt 13 zu ehrenden Mitglieder, verteilt über den Landkreis. Mit verschiedenen BFV-Urkunden, -Nadeln und -Medaillen startete Andermann mit Mund-Nase-Schutzmaske seine zweitägige „Corona-Ehrungstour“ in Oberndorf, über Baldingen, Schrattenhofen, Heroldingen und endete in Hoppingen. Am Ende konnte er ein positives Fazit ziehen „Ich habe alle zu ehrenden Mitglieder auf Anhieb angetroffen. Sie waren zuerst überrascht und haben sich über die Ehrungen richtig gefreut.“ Auch der Vereinsvorsitzende Reinhold Jung fand lobende Worte für seinen engagierten Vereinsehrenamtsbeauftragten und diese außergewöhnliche Ehrungsaktion. (stu)

BFV-Verbandsehrenmedaille in Silber für 50-jährige Mitgliedschaft im Verein: Renate Hertle, Karl Kornmann, Kurt Tengler, Roland Zühlke; BFV-Verbandsehrenzeichen in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft im Verein: Johann Hertle; BFV-Verbandsehrenzeichen in Silber für langjährige Funktionärstätigkeit: Jörg Buck, Oliver Wiedemann, Jürgen Jung, Christoph Beck, Marco Burkhardt, Simon Schmidbaur, Michael Böswald, Michael Rieß.

