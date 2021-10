Monheim

21.10.2021

Patrick Palmroth: Der Punktegarant beim TSV Monheim

Patrick Palmroth aus Finnland gehört seit zwei Wochen zum Zweitliga-Team des TSV Monheim. Am Samstag tritt er mit seinem Team bei der TG Saar II zum nächsten Auswärtskampf an.

Plus Der Finne Patrick Palmroth hat am Samstag nicht nur einmal dem TSV Monheim entscheidende Punkte eingeholt. Was den jungen Sportler ausmacht und antreibt.

Von Ilona Schmid

Spätestens seit vergangenen Samstag ist er bei den Liebhabern des Turnsportes im Landkreis bekannt und vielleicht bei manchem Gegner gefürchtet: der Neue, der Finne des TSV Monheim. Im Wettkampf am Wochenende trug Patrick Palmroth maßgeblich zum Sieg seines Teams gegen den TV Großen-Linden bei, schindete nicht nur einmal Eindruck. Mehrmals wurde der Finne von Trainer Mario Reichert eingesetzt, unermüdlich turnte er Gerät für Gerät – und räumte einige wichtige Punkte für sein Team ab.

