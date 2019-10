00:03 Uhr

Neue Bahnen für die VSC-Kegler

Donauwörther Heimspiel der ersten Mannschaft endet mit Kantersieg

Glücklich waren die Kegler des VSC Donauwörth, dass sie nach über einem Jahr Renovierungsarbeiten nun pünktlich ihr erstes Heimspiel der Saison 2019/2020 auf den neuen Bahnen absolvieren konnten. Mit viel Engagement stellten die Sportkegler, die bis zum letzten Tag noch Maler und Reinigungsarbeiten erledigten, den Wettkampf in den Stauferstuben sicher. Während die erste Mannschaft gegen die SpG Bausch-Holzheim gewann, scheiterte das zweite Team am Tabellenführer Bächingen deutlich.

VSC Donauwörth I – SpG Bausch-Holzheim III 6:0 (1978:1751). Das erste Team der Donauwörther war nicht nur in seinem ersten Heimspiel, sondern auch im Kreisklassenpokal beim SKK Mörslingen erfolgreich. Nur vier von 16 Spielpunkten gaben die Donauwörther an die Gäste ab.

In der Startpaarung überzeugte der tagesbeste Jürgen Kapfer (513/+113) auf allen vier Bahnen. Andreas Meier (479) verlor zwei Sätze (454), konnte aber 25 Zähler über die Ziellinie retten und sicherte dem VSC seinen zweiten Matchpunkt. Mit einem komfortablen Vorsprung von 138 Holz starteten die Gastgeber in die zweite Hälfte der Partie. Stefan Meier (483/+16) besiegte den besten der Gäste, Werner Bobinger (467), in zwei Sätzen. Steffen Reddel (503/+73) punktete in allen vier Durchgängen. Dies ergab am Ende mit 4:0 Matchpunkten den Ausschlag für den Sieg der Donauwörther.

B1 VSC Donauwörth II – SKC Bächingen III 0:6 (1726:1907) Ohne jede Chance war Donauwörths Zweite gegen das taktisch klug aufgestellte Team aus Bächingen. In der Startpaarung konnte der beste Donauwörther Wolfgang Meier (493) zwei Sätze für sich entscheiden, musste aber sein Spiel mit 16 Zähler Rückstand an den Tagesbesten Robert Schmidt (509) abtreten.

Renate Moll (416), Elfriede Ruhl (441) und Wolfgang Zinnecker (376) verloren ihre Partie ebenfalls an die Bächinger. Nur fünf von 16 Spielpunkten mussten die Gäste dem VSC überlassen. Damit endete das zweite Spiel für die Donauwörther ohne Tabellenpunkte.(mbohn)

