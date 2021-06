Oberndorf

17.06.2021

Deutschland - Portugal: Eine Meisterfeier und drei Punkte

Plus Für Annika Wörle ist das Portugal-Spiel fast Nebensache: Ihr Damen-Team vom VfB Oberndorf hat am Samstag Großes vor.

Von Christof Paulus

Weit über zehn Kilometer läuft ein Fußballer in einer Partie bei der Europameisterschaft. 90 Minuten ist er unterwegs, ein paar Schlucke zwischendurch sind in der Junihitze dringend nötig. Die Fußballerinnen des VfB Oberndorf werden sich am Samstag hinter diesen Leistungen sicher nicht verstecken müssen. Wenn um 18 Uhr die Partie Deutschland gegen Portugal in München angepfiffen wird, haben sie in Sachen Bewegung, Strecke und Getränke schon vorgelegt – und können dann entspannt die EM-Partie verfolgen.

