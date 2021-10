Rain

13:00 Uhr

Ein kurioser Weltrekord bei Lauf in Rain

Am Sonntag fiel der Startschuss zur Laufserie der LG Donau-Ries, bei der einiges neu war.

Plus Autos beeinträchtigen den Auftakt der Laufserie der LG Donau-Ries in Rain. Mario Leser, Christina Kratzer und Luis Rühl gewinnen den Wettkampf am Sonntag.

Mario Leser hat den ersten Wettkampf der Laufserie der LG Donau-Ries am Sonntag in Rain gewonnen. Unter den rund 400 Läuferinnen und Läufern setzte sich der Starter von der LG Zusam im Jedermannlauf über eigentlich geplante zehn Kilometer durch. Siegerin wurde Vereinskollegin Christina Kratzer, die Kurzstrecke über 3,4 Kilometer entschied Luis Rühl aus Harburg in außergewöhnlichen 9:45 Minuten für sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

