Vor Duell mit Unterhaching: Das ist der Neue beim TSV Rain

Plus Der TSV Rain hat an diesem Samstag die SpVgg Unterhaching zu Gast. Verstärkt wird er dabei von einem Neuzugang, der den ganzen Süden kennt und zuletzt ohne Vertrag war.

Die Mannschaft wisse, dass die SpVgg Unterhaching Schwachstellen habe. Auch wenn man den Gegner auf keinen Fall unterschätze, sagt Sascha Wenninger. Der 26-jährige Außenverteidiger ist nun offiziell ein Teil der Blumenstädter, nachdem ein Wechsel bereits schon seit ein paar Wochen im Raum stand. Zu 100 Prozent sei er zwar noch nicht wieder fit, erklärt er nach seiner Verletzung an der Hüfte. Gegen Haching möchte Wenninger am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) aber dennoch dabei sein.