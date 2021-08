SpVgg Riedlingen: Reichensberger-Brüder feiern eine Torparty

Plus Vier Mal trafen die Brüder Markus und Michael Reichensberger für die SpVgg Riedlingen gegen Oberndorf. Für ihren Papa wird das teuer.

Am Samstag trafen in der Kreisklasse Nord 2 die SpVgg Riedlingen und der VfB Oberndorf aufeinander. Der Endstand: Oberndorf 0 - Reichensberger 4. Die Brüder Michael und Markus Reichensberger besiegten Oberndorf fast im Alleingang und bescherten ihrem Verein den ersten Saisonsieg. Selbst der Schiedsrichter kam bei den ganzen Toren der Brüder durcheinander.