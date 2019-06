00:03 Uhr

Riedlingerinnen haben weiter Grund zum Jubeln

Den Damen gelingt der dritte Sieg in Serie, die Herren dagegen verlieren erneut

Nachdem Riedlingens Damen bislang nur ihr erstes Saisonspiel verloren hatten, folgte nun der dritte Sieg in Folge. Die erste Herrenmannschaft steht weiterhin ohne Punkte da und gerät langsam unter Zugzwang.

SV Glück-Auf Appetshofen-Lierheim – SpVgg Riedlingen 5:4. Die SpVgg agiert auch nach der Pfingstpause weiter glücklos: Martin Lang, René Soyka und Florian Nier verloren ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Thomas Oesterer musste sich denkbar knapp geschlagen geben (3:6, 6:1, 9:11). Johannes Lang siegte souverän (6:1, 6:4) und auch Sebastian Lang konnte im Match-Tiebreak einen Punkt erkämpfen (2:6, 6:4, 10:8). In den Doppeln setzten die Riedlinger alles auf eine Karte, um den 2:4-Rückstand aufzuholen. So konnten die Doppel M. Lang/Oesterer (7:6, 6:4) und J.Lang/Fabian Rimpl (6:3, 6:2) zwar verkürzen, im entscheidenden dritten Doppel waren S.Lang/Soyka (1:6, 2:6) jedoch ohne Chance.

SpVgg Riedlingen – TC Buchdorf II 7:2. Riedlingens Damen setzen ihren Siegeszug fort: In den Einzelbegegnungen gegen Buchdorf mussten sich lediglich Katharina Hörmann und Stefanie Langer geschlagen geben. Nadine Merz (6:1, 6:0), Vanessa Zehrfeld (6:1, 6:0), Anna-Lena Hörmann (6:0, 6:0) und Nicole Oesterer (6:1, 6:2) verbuchten klare Siege. Auch in den Doppeln ließ die SpVgg nichts anbrennen: A.-L. Hörmann/Oesterer (6:1, 6:0) und Zehrfeld/Langer (6:4, 6:0) siegten weitgehend ungefährdet, K. Hörmann/Merz erkämpften sich den letzten Punkt im Match-Tiebreak (6:3, 5:7, 10:3). Riedlingens Damenmannschaft steht somit punktgleich mit drei weiteren Teams an der Tabellenspitze.

TC Rot-Weiß Nördlingen II – SpVgg Riedlingen 11:9. Den Jüngsten der SpVgg blieb ein Erfolgserlebnis versagt: In den Einzeln gewannen Thomas Bosse und Julia Walter, während Laurena Wiest und Matthias Bosse unterlagen. In den Doppeln überzeugten Wiest/T. Bosse – M.Bosse/Magnus Peer verloren. Die Entscheidung wurde dann in den Motorikspielen gefällt, in denen die Gastgeber den Riedlingern mit 5:3 überlegen waren. (spvgg)

