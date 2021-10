Staudheim schießt los

Doppelschlag für Winterlustschützen um Stefan Lindel in der Oberbayernliga

Erleichtert über und nervös vor dem Neustart waren die Winterlustschützen aus Staudheim vor dem Auftakt in der Oberbayernliga. Das Team um Stefan Lindel startete gegen die Schützen aus Mering. An Position 1 und 2 sehr stark aufgestellt, hofften die Gastgeber auf gute Chancen auf den hinteren Plätzen. Zwar mussten die Staudheimer auf Sonja Hintermeier verzichten, hatten aber mit Robert Lehmeier ein aufstrebendes Talent als Ersatz im Kader. Doch diesem erging es an Position 5 nicht wie gewünscht, er erwischte einen gebrauchten Tag. Nach für ihn hartem Kampf unterlag er mit 354 zu 375 Ringen gegen seine Gegnerin.

Routinier Jürgen Herde distanzierte seinen Gegner um zwölf Ringe und gewann mit 383 sein Duell. Lindel an Position 3 gewann ebenfalls mit 387 zu 382 Ringen, nun musste zumindest ein Punkt in den beiden vorderen Partien gewonnen werden. An Position 1 war dafür Sandra Specht gedacht. Nach 34 von 40 Schuss lag sie exakt gleichauf mit ihrer Gegnerin. Doch dann passierte ein Ausrutscher, der Konzentrationsfaden riss. Somit blieb die Siegeslast auf den Schultern von Jessica Kröpfl auf Position 2. Sie schoss langsamer als ihre Gegnerin und musste am Ende die letzten vier Schüsse mit einer 10 beenden, um ins Stechen um den Mannschaftssieg zu gelangen. Das gelang ihr – und auch der Triumph im Stechen.

Im Nachmittagsschießen trafen die Winterlustschützen auf alte Bekannte aus Gundelsdorf. An Position 5 kam diesmal für Hintermeier Sebastian Genath zum Einsatz. Er machte seine Sache sehr gut, unterlag aber dennoch. Doch nun hatten die Staudheimer kein Nachsehen mehr. Die restlichen Partien holten sie sich allesamt. Herde mit 385 Ringen, Lindel mit 390 Ringen, Kröpfl mit 388 und Specht mit 389 Ringen setzten sich durch und bescherten Staudheim den zweiten Sieg zum Auftaktwochenende. Nach einem Wettkampftag liegen die Staudheimer somit auf Rang zwei der Tabelle. (pm)