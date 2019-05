vor 41 Min.

Schwarzer Spieltag für die SpVgg Riedlingen

Jugendteams holen die einzigen Punkte. Begegnung der Herren bereits nach den Einzeln entschieden

Nachdem bei beiden Herrenmannschaften der SpVgg Riedlingen noch immer der sprichwörtliche Wurm drin ist und auch die Damenmannschaft in Form von vier verlorenen Match-Tiebreaks Nerven gezeigt hat, stellen ein Sieg und ein Unentschieden im Jugendbereich die einzigen Punktgewinne des Spieltags dar.

SpVgg Riedlingen – EC SG Donauwörth 2:7. Bereits nach den Einzeln war die Begegnung entschieden: Niederlagen von Martin Lang, Hans-Peter Lang, Thomas Eisenbarth und Jan Baier stand lediglich ein Sieg von Sebastian Lang gegenüber (6:4, 6:1); Johannes Lang verlor denkbar knapp im Match-Tiebreak (1:6, 6:3, 9:11). Neben der Paarung M. Lang/Baier unterlagen auch S. Lang/H.-P. Lang nach zwei umkämpften Sätzen; J. Lang/Eisenbarth (6:1, 6:2) sicherten souverän den zweiten Punkt.

II, Kreisklasse 3 TC Rot-Weiß Nördlingen III – SpVgg Riedlingen 8:1. Fabian Leinfelder, Quoc Khoung Nguyen, Thanh Chau Nguyen, Richard Hörmann und Reiner Leinfelder verloren ihre Einzelspiele je relativ deutlich; Simon Fuhr musste sich erst im Match-Tiebreak geschlagen geben (6:2, 3:6, 9:11). Die Doppel unter Beteiligung von F. Leinfelder/Fuhr sowie T.C. Nguyen/R. Leinfelder gingen ebenfalls an die Gastgeber, jedoch konnten Q. K. Nguyen/Hörmann (6:4, 7:5) zumindest noch den Ehrenpunkt erkämpfen.

Kreisklasse 2 TC Nordendorf – SpVgg Riedlingen 6:3. In einer auf weiten Strecken engen Begegnung hatte Riedlingens Damenmannschaft das Nachsehen. Neben einer Niederlage von Stefanie Langer und einem klaren Sieg von Julia Raimann wurden die vier verbleibenden Einzel jeweils erst im Match-Tiebreak entschieden. Hier zeigten die Gastgeberinnen insgesamt die besseren Nerven, da nur Angela Bader (5:7, 7:6, 10:7) noch einen weiteren Punkt verbuchen konnte. Katharina Hörmann/Bader konnten im Doppel überzeugen (6:4, 6:3), Raimann/Nicole Oesterer unterlagen. Auch im letzten Doppel ging es über die volle Distanz, doch Nadine Merz/Langer mussten ihren Gegnerinnen den Vorzug lassen.

Kreisklasse 1 TC Mertingen – SpVgg Riedlingen 6:0. Die Juniorenmannschaft muss weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten. Verloren gingen die Einzel von Jan Baier, Fabian Leinfelder, Thanh Chau Nguyen und Michael Kempter sowie das Doppel Leinfelder/Nguyen. Baier/Kempter retteten sich in den Match-Tiebreak, jedoch war den Riedlingern an diesem Tag kein Punkt vergönnt (2:6, 6:2, 5:10).

Bezirksklasse 2 TC Bäumenheim – SpVgg Riedlingen 5:1. Für die Juniorinnen gab es im dritten Spiel die dritte Niederlage zu verzeichnen. Leonie Muth, Franziska Leinfelder (im Match-Tiebreak) und Melanie Litau mussten ihre Einzel abgeben; Lena Bartl gewann im Match-Tiebreak (6:2, 3:6, 10:8). In den Doppeln waren Julia Hörmann/Angela Bader und Muth/Bartl weitestgehend chancenlos.

Kreisklasse 1 TC Mertingen – SpVgg Riedlingen 3:3. Trotz eines Unentschiedens verteidigte Riedlingens Knabenmannschaft die Tabellenspitze. Tobias Liedl und Emanuel Riegg mussten ihre Einzel abgeben, Timo Mitlehner (6:3, 6:2) und Luisa Merkle (6:0, 6:3) stellten den Gleichstand her. In den Doppeln wurden ebenfalls die Punkte geteilt: Liedl/Mitlehner verloren nach knappem ersten Satz, Riegg/Lara Nagatis siegten (6:1, 6:0).

Kreisklasse 1 TC Marxheim – SpVgg Riedlingen 6:0. Weiterhin ohne Punkte bleiben die Bambini: Lennart Besl, Maxima Peer, Amelie Schneider und Quirin Besinger konnten ihren Gegnern nur im Doppel Besl/Peer Paroli bieten. Ansonsten waren die Gastgeber in allen Belangen überlegen.

Kreisklasse 1 SpVgg Riedlingen – TeG Neuburg/Donau 20:0. Nachdem die Jüngsten der SpVgg Riedlingen in ihrem ersten Punktspiel gegen den TSV Harburg in der Besetzung Laurena Wiest, Matthias Bosse, Thomas Bosse und Magnus Peer noch mit 4:16 verloren hatten, konnte sich das U9-Team deutlich steigern. Wiest, T.Bosse, Emma Besl, Peer und Julia Walter waren sowohl in den Tennis-Matches als auch in den Motorik-Spielen überlegen. (spvgg)

Themen Folgen