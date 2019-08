vor 32 Min.

Stockschützen feiern Jubiläum

FSV Buchdorf richtet Turnier aus. Hobbygruppe mit überraschendem Sieger

Die Eisstockschützen des FSV Buchdorf haben ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Vor 40 Jahren, am 17. August, trafen sich im Sportheim 31 Interessierte und gründeten die Sparte Eisstock. Der geeignete Ort zum Eisstockschießen war damals schnell gefunden. Das Schwimmbecken des alten Freibades war der geeignete Platz für drei Bahnen. Der größte Erfolg der Sparte in der Vereinsgeschichte war der Aufstieg in die Landesliga-West im Jahr 2006.

Zur Zeit nehmen noch zwei Mannschaften an den Meisterschaftsspielen teil. Im Sommer: die erste Mannschaft in der Bezirksliga und die zweite Mannschaft in der Kreisklasse A. Auf Eis musste der FSV heuer von der Bezirksliga in die Kreisklasse absteigen, sodass der Verein diesen Winter mit beiden Mannschaften in der Kreisklasse A antreten wird.

Zum Jubiläum der Sparte Eisstock richtete diese nun zwei Turniere aus. Eines nur mit aktiven und ehemaligen aktiven Schützen und ein Turnier nur mit Hobby-Schützen. Aus den gemeldeten aktiven Schützen bildete Spartenleiter Ernst Häckel sechs etwa gleichwertige Mannschaften. Sieger des Turniers wurde die Mannschaft, bestehend aus Bruno König, Georg Huber, Dieter Walter und Otto Senz.

Bei den Hobby-Schützen gingen sieben Mannschaften an den Start. Hierzu waren die Ortsvereine eingeladen. Überraschender Sieger in dieser Gruppe wurde die Mannschaft „Die Reiners“, welche 1980 der 1. Ortsturniersieger war. Da die damaligen Schützen Adolf Reiner und Rudolf Reiner aus Altersgründen nicht mehr mitspielen konnten und sich Helmut Reiner im ersten Training verletzt hatte, wurde die Mannschaft aus deren Verwandtschaft ergänzt. Das Gewinnerteam bestand nun aus den Schützen Franz Reiner, Max und Jan Oefele sowie Manuel Sick.

Bei der Siegerehrung im voll besetzen Eisstockheim bedankte sich Spartenleiter Ernst Häckel bei seinen Helfern, bei den teilnehmenden Mannschaften für ihr Kommen und den vielen Gästen. (dz)

Themen Folgen