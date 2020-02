vor 27 Min.

TSV Aichach deklassiert den VSC Donauwörth

Das Duell Tabellenerster der Bezirksoberliga gegen Tabellenletzter ist eine klare Sache

Die Frauen des TSV Aichach, die sich mit Haunstetten einen packenden Zweikampf an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga liefern, ließen sich auch vom Tabellenletzten VSC Donauwörth nicht in Verlegenheit bringen und gewannen 38:25 (20:12).

Zwar hatten die VSC-Spielerinnen – wie schon des Öfteren – den besseren Start und leicht die Nase vorn (3:4). Danach änderte sich das Spielgeschehen jedoch rasant, als die Gastgeberinnen die Schlagzahl erhöhten und die Abwehr der Gäste gehörig unter Druck setzten. Innerhalb von wenigen Minuten zog der TSV auf 15:7 davon und dokumentierte überdeutlich, wo die Schwachstelle des VSC-Teams liegt – in der Abwehr (Halbzeit 20:12).

Im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste bemüht, den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Insbesondere Renata Szuecsi und die angeschlagene Spielmacherin Fanni Kovács stemmten sich vehement gegen die Niederlage. Aber auch sie konnten nicht verhindern, dass Aichach nach zehn Minuten mit zehn Toren in Führung ging (25:15). Immerhin konnten sich sieben Donauwörtherinnen in die Torjägerliste eintragen und mit letztlich 25 Treffern eine Quote erzielen, die in so mancher Begegnung zum Sieg gereicht hätte.

Mit der Abwehr allerdings hat das Team aber nach wie vor ein Riesenproblem – sie ist in der Bezirksoberliga Schwaben einfach nicht konkurrenzfähig. (geba)

VSC Donauwörth Kocsis (im Tor), Kissová (3), Glashauser (2), Lechner, Szuecsi (9/1), Reményi (3), Kovács (4/2), Ébl (1) und Csiszàr 3).

Themen folgen