15:49 Uhr

TSV Bäumenheim: Ein Nervenspiel wie bei der EM

Der TSV Bäumenheim macht es der deutschen Nationalmannschaft im Spiel gegen Kroatien nach und vergibt die Führung gegen Augsburg-Hochzoll. Am Ende steht ein Punkt.

Wer am Samstagabend das Nervenspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Kroaten gesehen hat, war nach der knappen Niederlage bedient. Doch dass so ein Nervenspiel auch auf Bezirksligaebene möglich ist, demonstrierten die Bäumenheimer Herren dann bei der DJK Augsburg-Hochzoll.

Die TSV-Spieler traten mit dem hehren Vorsatz an, die Heimniederlage der Vorrunde wettzumachen. Mit dem Treffer von Lukas Hurle zum 0:1 ging es auch gut los. Doch über das, was die Gäste in den nächsten sechseinhalb Minuten ablieferten, sollte besser der Mantel des Schweigens gedeckt werden. Auch eine Auszeit von Trainer Bügelsteiber beim 1:6 brachte zunächst keine Besserung. Den Augsburgern gelangen acht Tore in Folge, ohne dass die Bäumenheimer groß Gegenwehr leisteten. Der Spielstand hieß 1:8, ehe Amir Tayeh das zweite TSV-Tor gelang.

Sturmlauf bringt acht Tore in Folge

Doch in der Folgezeit präsentierten sich die Gäste wesentlich stärker, engten die Kreise der DJK-Angreifer besser ein und waren vor allem vorne effektiver. Der Rückstand konnte so bis auf 12:16 verkürzt werden. In der Folgezeit starteten die Gäste einen Sturmlauf, der in achteinhalb Minuten acht Tore in Folge einbrachte. Nun waren es die Augsburger, die einen völlig überforderten Eindruck hinterließen. Nach dieser Gala ging es mit einer 20:16-Führung für den TSV in die Pause.

Die Bäumenheimer konnten nach Wiederbeginn ihre Führung halten, doch die Augsburger holten auf. Die DJK lag dann beim 27:25 und 28:26 mit zwei Toren vorn, doch Matthias Klement gelang mit drei Toren in Serie zum 29:31 die Wende. In den letzten acht Minuten lagen die Gäste dann stets in Führung, beim 35:33 sogar mit zwei Toren. Doch auch das 38:37 von Edwin Ewinger, der in diesem Spiel mit zwölf Toren überragender TSV-Akteur war, reichte nicht. 22 Sekunden vor dem Ende erzielten die Augsburger den Ausgleich. Trotz einer Auszeit kurz vor Schluss gelang den Gästen der Siegtreffer nicht mehr. Das Unentschieden war schließlich nach einem Spiel mit einem irren Spielverlauf das gerechte Ergebnis. (hh)

TSV Bäumenheim Hill und Strickner (im Tor) - Vogler, Helbing, Krebs (2), Ewinger (12), Tayeh (1), Bügelsteiber, Richter (1), Hurle (9), Biehle, Ioja (6), Klement (5/3) und Heinisch (2).

