03.03.2020

TSV Bäumenheim macht es spannend

Der Bezirksligist führt gegen den TSV Neusäß kurz vor Schluss mit sechs Toren. Doch dann bricht das Team ein – und der Gegner nutzt dies aus

Es hätte ein Schaulaufen in den letzten zehn Minuten werden können: Die Handballer des TSV Bäumenheim lagen mit 29:23 in Führung, hatten ihren Gast aus Neusäß eigentlich sicher im Griff. Eigentlich – denn in der Schlussphase versuchte sich jeder mal im Werfen, die spielerische Linie ging völlig verloren. Der Gegner bekam zusehends Rückenwind und konnte den Rückstand Tor um Tor verkürzen. Am Ende kann Bäumenheim aber doch einen 34:31-Sieg feiern.

Dabei begann das Spiel zumindest vom Spielstand her ganz nach dem Geschmack der TSV-Fans, denn nach zehn Minuten hieß es 5:1 für die Bäumenheimer. Dabei ging etwas unter, dass auf beiden Außenpositionen beste Chance vergeben und Konter nicht genutzt wurden. Einzig dem sicheren Rückhalt von Keeper Patrick Hill war es zu verdanken, dass die Gäste nicht besser ins Spiel kamen. Doch die miserable Wurfausbeute der Bäumenheimer hielt an, sodass Neusäß beim 10:9 wieder dran war. Erst ein konzentrierter Auftritt in den letzten Minuten verhalf zur 15:11 Pausenführung.

Nach Wiederbeginn konnte auf 16:11 erhöht werden, doch die Gäste hatten nun eine starke Phase, in der sie bis auf 18:16 verkürzen konnten. Was Effektivität ist, demonstrierten die Hausherren, als ein Neusässer auf der Strafbank saß: Sichere Abwehr, schnelles Kombinationsspiel im Angriff, schon war die Führung auf 21:16 ausgebaut. Neben Keeper Hill, verdienten sich an diesem Spieltag zwei Akteure Sonderlob: Zum einen Edwin Ewinger, der als vorgezogener Abwehrspieler den Spielaufbau der Gäste störte, und so nebenher durch Konter- oder Kreistore neunmal traf. Zum anderen war „Chippo“ Ioja im Angriff ein ständiger Unruheherd für die gegnerische Abwehr. Immer wenn Neusäß stärker wurde, sorgte er mit druckvollen Eins-gegen-Eins-Aktionen für entlastende Tore. Zwei seiner zehn Treffer resultierten aus dem sogenannten „Kempa-Trick“ –hohe Zuspiele über die Abwehr von Jago Heinisch nahm er in der Luft an und verwandelte direkt. Allerdings verstand es die Bäumenheimer Mannschaft nicht, bei einer 33:27-Führung ihr Spiel ruhig aufzubauen. Sie ließ sich von den Gästen den Schneid abkaufen, die so bis auf 33:31 verkürzen konnten. Erst ein kraftvoller Einsatz von Ioja zum 34:31-Endstand beseitigte alle Zweifel am Heimsieg.

Es war am Ende ein Zittersieg, der wahrscheinlich bereits den Klassenerhalt sicherte. In den nächsten beiden Spielen geht es gegen die Tabellenletzten Gersthofen II und TSG Augsburg, hier sollten dann die letzten Zweifel beseitigt werden. (hh)

TSV Bäumenheim Hill und Strickner (im Tor) – Tayeh, Lechner (2), Krebs (3), Ewinger (9), Jung (1), Köpf, Uhl, Richter (1), Hurle (1), Ioja (10), Klement (3/3) und Heinisch (4).

Themen folgen