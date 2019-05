vor 18 Min.

TSV Ebermergen veranstaltet 33. Dorflauf

Einer der ältesten Ausdauersport-Wettbewerbe in der Region geht am Freitag, 7. Juni, in die nächste Runde.

Der TSV Ebermergen lädt am Freitag, 7. Juni, zur 33. Auflage des Dorflaufs. Das Hauptfeld startet um 19.15 Uhr in der Ortsmitte an der Linde und hat zwei Runden durch Ebermergen zu bewältigen. Die Strecke ist fünf Kilometer lang. Der Lauf für die Kinder (bis 15 Jahre), der ein paar Minuten später beginnt und an dem außer Konkurrenz auch Ältere mitmachen können, geht über etwa 2500 Meter. Das Ziel befindet sich jeweils an der TSV-Turnhalle im Reisbachweg.

Abzuwarten ist, ob ein Läufer auf der Hauptstrecke wieder mal die 16-Minuten-Marke unterbieten kann. Dies gelang zuletzt im Jahr 1999. Jedoch betonen die Organisatoren, dass der Lauf keineswegs nur für Top-Athleten gedacht sei. Auch Hobbyläufer, die einfach Spaß an der Bewegung haben, seien willkommen.

Eine Anmeldung ist vorab online unter der Adresse dorflauf@tsv-ebermergen.de oder am Wettkampftag von 18 Uhr an am Dorfplatz möglich. Die Startgebühr beträgt sechs Euro für Erwachsene und Jugendliche sowie 2,50 Euro für Kinder. Den besten Läufern sowie den Teams mit den meisten Startern auf den beiden Strecken winken Preise. Die Siegerehrung findet in der TSV-Turnhalle statt.

Weitere Auskünfte erteilt Volker Wagenknecht (Telefon: 09080/923640) oder sind im Internet (www.tsv-ebermergen.de) möglich. (pm)

