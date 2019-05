03.05.2019

TSV Harburg im Verfolgerduell oben auf

Drei Strafstöße beim 2:1-Sieg in Wemding. Auch TSV Wolferstadt siegt. Remis im Derby zwischen Flotzheim und Gundelsheim/Weilheim-Rehau. Monheim ist gerettet.

Nach einer erneuten Heimpleite, einem 1:2 gegen den TSV Harburg, ist der TSV Wemding aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze. Die Burgstädter konkurrieren an den letzten beiden Spieltagen nun mit den ebenfalls siegreichen TSV Oettingen (1.) und TSV Wolferstadt (2.) um den Meistertitel und den Relegationsplatz. Im Tabellenkeller darf der TSV Monheim nach dem Sieg in Schwörsheim den Klassenerhalt bejubeln. Durch das 0:0 im Derby bei Flotzheim/Fünfstetten bleibt für Gundelsheim/Weilheim-Rehau zumindest noch eine theoretische Chance auf die Rettung.

TSV Wolferstadt – SV Hausen-Schopflohe 2:0 (1:0). Die Heimelf begann überlegen und ließ den Gästen kaum Zeit zum Durchatmen. Chris Luderschmid traf in der Anfangsphase mit einem fulminanten Weitschuss den Querbalken und nur zwei Minuten später setzte Julian Hönle den Ball aus aussichtsreicher Position knapp über das Tor. Wiederum Luderschmid konnte ein tolles Zuspiel von Robert Hofmann nach einer knappen Viertelstunde nicht verwerten. Sandro Morena schaffte es dann jedoch: Das 1:0 nach 19 Minuten war die verdiente Führung. Hausen kam danach besser ins Spiel, ohne große Torchancen zu haben. Die dezimierten Wolferstädter, bei denen Markus Hönle nach taktischem Foul die Ampelkarte sah, machten nach 71 Minuten alles klar. Einen schnell vorgetragenen Konter schloss Morena mit dem 2:0 ab. (tsv)

TSV Wemding – TSV Harburg 1:2 (1:1). Das vermeintliche Top-Spiel erfüllte die Erwartungen nur teilweise. Beide Teams zeigten sich technisch an diesem kalten Nachmittag nicht von ihrer besten Seite. Dabei begann die Partie flott: Florian Veit überlief zwei Harburger Verteidiger und konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter setzte Maximilian Müller zum 1:0 unter die Latte (5.). Auf der Gegenseite verzog Manuel Fensterer beim ersten Gäste-Abschluss nur knapp. Wenig später war der Torjäger aber erfolgreich: Seinen Freistoß bekam ein Wemdinger Verteidiger an die Hand. Schiedsrichter Clemens Willner entschied auf Strafstoß, den Fensterer sicher verwandelte (15.). Nach diesem munteren Beginn verflachte die Begegnung zusehends. Aufregung erst wieder kurz vor der Pause: Zunächst wurde nach schöner Wemdinger Kombination Cedric Schweiger im letzten Moment gestört. Dann bot sich den Burgstädtern nach einem Ballverlust gleich zweimal die Chance zur Führung.

Diese sollte dann nach der Halbzeit fällig sein: Ein erneuter Wemdinger Abwehrschnitzer führte zu einem Foul an Matthias Pickel im Strafraum. Auch dieser Elfmeter wurde von Fensterer verwandelt. Postwendend forderten auch die Wemdinger Spieler nach einem Handspiel wieder Strafstoß, doch diesmal vergebens. Die Heimelf leistete sich im Aufbau immer wieder zu viele Fehlpässe, so gab es kaum noch Chancen. Bei einem Konter hätte Pickel alles klar machen können, doch Dominik Ratschker rettete auf der Linie (75.). Harburgs Keeper Luca Walzel musste erst in der Schlussphase eingreifen: Zunächst parierte er gegen Joachim Fischers Fernschuss, dann entschärfte er Schweigers Kopfball. (unf)

SG Flotzheim/Fünfstetten – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 0:0. Für die Gäste ging es um die wohl letzte Chance zur Rettung. Sie agierten dementsprechend sehr engagiert, aber am Ende blieb es bei einem torlosen Remis. Die Heimelf hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und agierte sicher im Mittelfeld, die ersten Torchancen hatte allerdings Gundelsheim: Zunächst scheiterte Maximilian Schuster an Heimkeeper Hannes Scharr, dann verpasste Markus Meyr (25./32.). Fünf Minuten später hatte die Heimmannschaft die erste große Möglichkeit. Alexander Leinfelder scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Torhüter Daniel Breitschaedel. Die zweite Hälfte begann mit Chancen auf beiden Seiten, zunächst durch Meyr auf Gundelsheimer Seite, dann durch Jürgen Lechner für die Gastgeber. In der Schlussphase war die Heimelf überlegen, mehrere Versuche von Daniel Haller verfehlten allerdings knapp das Tor. (fsv)

SV Schwörsheim-Munningen – TSV Monheim 0:2 (0:1). Beim insgesamt etwas glücklichen Sieg präsentierten sich die Jurastädter sehr effektiv. Zunächst hatten nämlich die Gastgeber gleich zwei gute Möglichkeiten in der Anfangsphase. Nachdem sich Monheim erstmals offensiv herangetastet hatte, verlängerte kurz darauf Lukas Felbinger einen Freistoß zum 0:1 (36.). Direkt nach Wiederbeginn markierte Steffen Roßkopf das 0:2. In der Folge drückte der SVS, doch selbst beste Möglichkeiten wurden nicht verwertet. (rn)

