16:41 Uhr

TSV Monheim verliert das Derby gegen KTV Ries

Der TSV muss sich gegen die KTV Ries 34:43 geschlagen geben. Die Niederlage machen vor allem zwei Faktoren aus.

Rund 300 Besucher konnten bei einem tollen Derbywettkampf in der Monheimer Stadthalle mitfiebern. Am Ende war der gastgebende TSV aber mit 34:43 Scorepunkten gegen die KTV Ries unterlegen. Aus Monheimer Sicht ist es ein relativ knappes Ergebnis mit dem Hintergrund, ohne ausländische Verstärkung den Wettkampf bestritten zu haben. Die KTV aus dem Ries hatte hingegen die Unterstützung des Russen Nikolai Kishkilev und dem Israeliten Michael Sorokine, die sich mit jeweils 15 und 10 Scorepunkten die ersten beiden Plätze in der Topscorerwertung sicherten. Dahinter reite sich der Monheimer Sascha Wilhelm ein.

Lukas Schlotterer eröffnete den Wettkampf mit einer stabilen und für ihn etwas erleichterten Übung. Er musste aber gleich gegen den starken Kishkilev vier Punkte abgeben. Dafür konnte Sascha Wilhelm mit einer starken Übung trotz eines Fehlers die Stürze seines Kontrahenten nutzen und für die Führung sorgen. Norik Friedel erturnte mit seinem ersten Bodeneinsatz in diesem Jahr einen weiteren Punkt für den TSV. Aufgrund von zu schweren Standfehlern von Moritz Reese stand es nach dem Boden 6:8 für die KTV Ries.

Rieser stellen am Pferd die Weichen auf Sieg

Die Rieser stellten am Pferd die Weichen auf Sieg. Lediglich Jan Lederer konnte drei Scorepunkte erkämpfen. Ansonsten gab es zu viele grobe Fehler auf Monheimer Seite, sodass es nach vier Duellen am Pferd 3:13 aus Sicht der Gastgeber stand. Beim TSV Monheim freute man sich an den Ringen wieder auf Tim Leibiger, der die letzten Wettkämpfe verletzungsbedingt ausgefallen war und nun seine Mannschaft wieder unterstützte. Er konnte gegen Roland Hagner, den ältesten Turner in dieser Liga, einen Scorepunkt erturnen. Ein perfekt gestandenen Doppelsalto vorwärts als Abgang reichte Reese nicht aus, gegen den noch besseren Russen zu punkten und er musste ihm vier Punkte überlassen. Monheims Artjem Weimer konnte seinen ersten Ringeabgang nach seinen schweren Fußverletzungen zeigen stand und ihn sicher. Die KTV zeigte sich an den ersten drei Geräten wesentlich stabiler und führte zur Pause verdient mit 29:10.

Am Sprung konnten die Monheimer Dao, Wilhelm und Reese mit einem jeweils höherwertigen Element in den gewohnt sicheren Stand wieder Punkte auf Monheimer Seite verbuchen. Nur Lederer hatte gegen seinen Gegner aus Israel keine Chance. Sorokine zeigte einen blitzsauberen Tsukahara mit Doppelschraube. Das Barrenturnen begann Artjem Weimer mit seiner routinierten Übung. Diese reichte allerdings nicht, um die Aufholjagt weiter fortzusetzen. Jedoch zeigten die Rieser immer mehr Unkonzentriertheiten und vernachlässigten ihre Stabilität. Das konnten Klaus Kirchberger und Lukas Schlotterer nutzen und auf einen Zwölf-Punkte-Rückstand verkürzen. Die Monheimer hatten sich durch eine starke Barrenleistung wieder herangetastet und hofften, das Ergebnis nochmals drehen zu können.

TSV Monheim punktet am Reck

Das erste Reckduell zwischen Henning und Weimer, der sich wiederholt in starker Form präsentierte, ging unentschieden aus. Danach bekam Norik Friedel für eine starke Darbietung vier Scorepunkte für Monheim. Im dritten Duell schickte die KTV ihren besten Turner, Nikolai Kishkilev, ans Gerät, um den Wettkampf zu entscheiden. Die vier Punkte im letzten Duell, die Leibiger erzielte, brachten dem TSV Monheim den dritten Gerätepunkt. Insgesamt war das Geräteverhältnis unentschieden und eine deutliche Leistungssteigerung der Monheimer Athleten nach der Pause erkennbar.

Letztendlich waren die Leistungen am Pferd und die ausländische Kaderbesetzung aber ausschlaggebend für den verdienten und ungefährdeten Sieg der Nördlinger. Besonders lobenswert waren auch die fairen Kampfrichterleistungen mit dem engagierten TSV-Heimkampfrichter Florian Eder. (pm)

Tabelle

1. TV Schiltach 44:4 8:0

2. Exquisa Oberbayern 38:10 6:2

3. KTV Ries 24:24 6:2

4. TG Hanauerland 18:30 4:4

5. TSV Buttenwiesen 25:23 2:6

6. TSV Monheim 21:27 2:6

7. TG Allgäu 14:34 2:6

8. TV Bühl 8:40 2:6

