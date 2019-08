vor 40 Min.

TSV Rain empfängt den SV Schalding-Heining

Mit dem SV Schalding-Heining empfängt der TSV Rain ein Team, das ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Wie der Matchplan der Rainer Trainer aussieht und welcher Spieler den TSV Rain verlässt

Von Michael Ruisinger

Nach dem ärgerlichen Ausscheiden aus dem BFV-Toto-Pokal am vergangenen Mittwoch beim Bayernligisten TSV 1865 Dachau (0:2-Niederlage) bestreitet der TSV Rain heute (Spielbeginn 14 Uhr) ein mehr als richtungsweisendes Spiel. Der Gegner SV Schalding-Heining, aus dem Passauer Stadtteil zählt zu den Gegnern, die mit dem TSV Rain um den Klassenerhalt ringen werden.

Aktuell läuft es bei Schalding noch nicht wie erhofft. Nach fünf ausgetragenen Spielen belegt der SVSH mit drei Punkten den letzten Tabellenplatz. Etwas besser im Ranking steht der TSV Rain. Nach vier gespielten Partien liegen die Schützlinge von Trainer Alexander Käs und Co-Trainer Johannes Müller mit sechs Punkten auf dem elften Rang.

Marco Kammergruber verlässt den TSV Rain

Für die beiden Rainer Trainer Alexander Käs und Johannes Müller steht der Matchplan fest: „Uns muss es heute im Gegensatz zum letzten Mittwoch wieder gelingen, dass wir in die Zweikämpfe kommen, und das geht nur über die notwendige Aggressivität.“ Denn eines ist dem Rainer Team klar, es kann nahezu jeden Gegner in der Regionalliga-Bayern schlagen, wenn es die notwendigen Tugenden beherzigt. Auf der anderen Seite verliert der Aufsteiger jedes seiner Spiele, wenn er zu nachlässig agiert.

Im Kader gibt es heute gegenüber dem vergangenen Meisterschaftsspiel beim SV Heimstetten zwei Änderungen. Marco Luburic, der noch einen Trainingsrückstand aufarbeiten muss, und Marco Kammergruber, der den TSV Rain aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen hat, sind nicht im Kader. Kammergruber liegt ein Angebot eines Vereins vor, dass ihm eine gute Perspektive für die laufende Saison bietet. Über den Namen des Vereins wurde Stillschweigen vereinbart. „Der TSV Rain wünscht ihm alles Gute“, sagt Fußball-UG-Geschäftsführer Alex Schroder.

Für Luburic und Kammergruber rücken die beiden Defensivspieler René Schröder (zuletzt verhindert) und Mannschaftskapitän Fabian Triebel nach seiner abgelaufenen Sperre nach. David Bauer wurde nach seiner Roten Karte in Dachau „nur“ für drei Pokalspiele gesperrt und kann somit heute wieder spielen.

Schwacher Start für Schalding-Heining

Die Niederbayern spielen heuer bereits in der siebten Saison in Serie in der Regionalliga-Bayern. Nach dem zwölften Tabellenplatz in der vergangenen Saison läuft es nun aber noch nicht wunschgemäß. Beim SV Schalding-Heining wusste man schon, dass der Klassenerhalt nicht einfach zu realisieren sein würde, ergo kann der Verein mit der aktuellen Situation auch umgehen. Mit dem SV Türk-Gücü-Ataspor München (0:2-Niederlage) und vor allem dem VfB Eichstätt (0:7-Niederlage) hatten die Schaldinger bisher aber auch zwei extrem starke Mannschaften zu bespielen.

In Rain aber wollen die Schaldinger gewinnen. Das Hauptproblem des SVSH scheint derzeit in der Defensive zu liegen. Mit 16 Gegentoren in fünf Spielen musste das Team so viele Gegentore wie kein anderes hinnehmen. Offensiv gelangen den Niederbayern bislang fünf Treffer. Beide Teams verbindet, dass sie in der Regionalliga-Bayern nur eine Chance haben, wenn sie in jedem Spiel über den Kampf und den Einsatzwillen in das Spiel kommen. Ein Lehrbeispiel dieser These erhielt der TSV Rain beim Pokalspiel in Dachau am vergangenen Mittwoch. Doch Alexander Käs und Johannes Müller sind zuversichtlich, dass die Mannschaft dies verstanden hat. Schade für das Trainerteam war am letzten Mittwoch nur, dass einige Ergänzungsspieler ihre Chance nicht genutzt hatten, um sich für einen Einsatz gegen Schalding zu empfehlen.

Aufgebot TSV Rain: Maschke und Peuser (Tor), Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, Bär, Käser, J. Müller, Greppmeir, Krabler, Dannemann, Götz, Bauer, Kurtishaj, Brandt, Knötzinger und Robinson.

Schiedsrichter: Julian Kreye (SSV Warmensteinach)

