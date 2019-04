12:53 Uhr

TSV Rain lässt den Verfolger hinter sich

Stefan Müller (in Rot) schoss das zweite Tor für den TSV Rain zum 2:1-Sieg gegen Kottern. Nach seinem Nasenbeinbruch vor einigen Wochen musste er in den vergangenen Partien zum Schutz noch Maske tragen.

Den Tillystädtern gelingt ein 2:1-Sieg gegen den TSV Kottern. Dabei macht es das Rainer Team vor den heimischen Fans lange spannend.

Von Stephanie Anton

Nur 140 Zuschauer waren zum Verfolgerduell in der Bayernliga Süd zwischen dem gastgebenden TSV Rain und dem TSV Kottern gekommen. Schade, denn die Partie um den 2:1-Sieg der Hausherren hatte einiges zu bieten. „Das war ein hochklassiges Spiel!“, fand auch Rains Trainer Daniel Schneider. Letztlich musste er mit dem knappen Sieg seiner Schützlinge zufrieden sein. „Wir hatten Kottern eigentlich ganz anders erwartet. Sie gingen sehr forsch ran, wir hatten erwartet, dass sie tiefer stehen“, gab er zu. Rain klettert durch den Sieg auf den dritten Tabellenrang.

Schneider zeigte gegen Kottern derselben Startelf wie zuletzt gegen Schwabmünchen das Vertrauen und wieder sollte es sich auszahlen. Die erste Chance hatten gleich die Hausherren: Marco Zupur setzte sich auf der linken Seite durch, ließ zwei Gegenspieler hinter sich und scheiterte dann nur am herausgeeilten Torhüter Tobias Heiland, der sich den Ball schnappte, bevor Zupur schießen konnte. Wenige Minuten später Glück im Unglück für den TSV Rain: Ein starker Pass, bei dem die Rainer Abwehr nicht aufgepasst hatte, landete bei Achim Speiser, der nur noch einzuschieben brauchte, doch sein flacher Schuss ging links am Kasten vorbei. Auf der anderen Seite hatte kurz darauf Michael Knötzinger eine gute Möglichkeit nach einem Pass von Dominik Bobinger, doch Keeper Heiland passte erneut auf.

Maximilian Käser verwandelt den Elfmeter zur Rainer Führung

In der 18. Minute gingen die Rainer in Führung: Wegen eines Handspiels von Marco Miller gab es Elfmeter und Maximilian Käser verwandelte souverän. Beide Teams lieferten sich ein umkämpftes Spiel und kamen zu Chancen. Einen Lupfer von Käser konnte Gästetorhüter Heiland mühelos herunterpflücken. Stefan Müller machte es in der 23. Minute besser, als er nach einem schönen Pass von Maximilian Bär unter Zuhilfenahme des linken Pfostens zum 2:0 einschob.

Kurz vor der Pause gelang Kottern der Anschlusstreffer: Ein gefühlvoller Heber landete bei Speiser, der an Torwart Kevin Maschke vorbei einschob. Die Rainer Fans sahen eine Abseitsstellung Speisers, noch bevor der Ball im Tor landete, doch die Fahne des Linienrichters blieb unten.

TSV Rain kann mehrere gute Chancen nicht verwerten

In der zweiten Hälfte kam Rain weiterhin zu guten Möglichkeiten, doch wieder einmal haperte es an der Chancenverwertung. Während Bobinger übers Tor schoss, visierte Käser nur den Pfosten an. So blieb es spannend und Kottern war weiterhin gefährlich. Julian Feneberg setzte sich in der 74. Minute über rechts durch und peilte das lange Eck an, doch Maschke machte sich lang und hielt. Einige Minuten später eine Riesenchance für Rain: Nach einem schönen Pass setzte sich Julian Brandt gegen einen Gegenspieler durch und musste nur noch an Heiland vorbei. Dieser konnte den Schuss zumindest noch abfälschen. Der Ball kullerte zwar noch Richtung Tor, doch ein Kotterner konnte den Ball gerade noch erreichen und klären. Rain hatte insgesamt mehr und klarere Möglichkeiten. Dennoch blieb es beim 2:1.

„Heute haben wir sieben oder acht Hundertprozentige liegen lassen“, resümierte Trainer Daniel Schneider und fand, nach der Pause hätte sein Team das 3:1 schießen müssen. Dennoch freute er sich darüber, dass seine Mannschaft nach der Halbzeit nicht mehr viel zugelassen hatte. Für den TSV Rain geht es am 1. Mai nun nach Pullach zum Tabellenzweiten der Bayernliga Süd.

TSV Rain Maschke - Bobinger, Triebel, Bauer, Knötzinger - Bär, S. Müller, Schröder, Zupur (ab 68. Brandt) - J. Müller (ab 90.+2 Krabler), Käser (ab 71. Cosic)

TSV Kottern Heiland, Kaya, Liebherr, Miller, Jocham, Yazir, Fichtl, Redle, Feneberg, Mihajlovic, Achim Speiser

Tore 1:0 Maximilian Käser (18. FE), 2:0 Stefan Müller (23.), 2:1 Achim Speiser (44.) Gelbe Karten Dominik Bobinger, Johannes Müller, René Schröder, Stefan Müller – Marco Miller, Tom Liebherr, Roland Fichtl, Matthias Jocham Zuschauer 140

