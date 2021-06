Derby-Siege für TCD und TCM

Die Nachwuchsspieler der Region absolvieren bereits den zweiten Spieltag. Der bietet einige spannende Duelle

Am zweiten Spieltag der Tennis-Saison mussten sich einige Nachwuchs-Spieler aus der Region geschlagen geben. Doch es gab auch Erfolge zu vermelden.

Ihren ersten Sieg fuhren die Knaben des TCD in Buchdorf ein. Lediglich Leni Schiele holte mit einem Sieg gegen Julius Rauh einen Ehrenpunkt für Buchdorf, die restlichen Duelle entschied Donauwörth für sich. Jonas Rödl, die Zwillinge Leon und Julian Schlund und die Doppel aus Rödl und Max Mangold sowie Schlund und Rauh setzten sich gegen die Buchdorfer Dominic Mecklinger, Nele Freidhöfer und Hannes Schlipf sowie die Doppel Otto/Mecklinger und Kraus/Schlipf durch.

Beim Tabellenführer aus Unterglauheim konnte Buchdorf nur ein Match gewinnen. Die Einzel von Selina Kraus, Jule Schlipf und Anne Roßkopf gingen relativ klar verloren. Lediglich Emely Ferber schaffte es in den Match-Tie-Break, den sie mit 10:4 verlor. Im Doppel konnten sich Ferber und Schlipf den Matchpunkt holen.

Mit einem Unentschieden gegen die TeG Neuburg erreichten die Juniorinnen den einzigen Teilerfolg des Wochenendes für alle Wemdinger Mannschaften. Nach Niederlagen von Anika Schlecht und Theresa Schneid und Siegen von Noemi Xalter und Julia Kostyuk stand es nach den Einzeln 2:2. Bei brütender Mittagshitze holte das Doppel aus Schlecht und Lisa Katzenberger den wichtigen Punkt zum 3:3-Endstand.

Ihre makellose Bilanz konnten die Bambini des TC Marxheim souverän ausbauen. In den Einzeln ließen Bruno Puttich, Jannik Miller, Theodor Puttich und David Schmid ihren Gegnern keine Chance. Auch in den Doppeln blieben Miller/Schmid und Puttich/Schuster ungeschlagen.

Mit einem souveränen Auswärtserfolg starteten die Marxheimer Mädchen in die Saison. Luisa Habermeyer, Sophie Heckel, Katharina Schmid und Johanna Schlosser stellten bereits in den Einzeln die Weichen. In den Doppeln wussten Larissa Gröbl und Sophie Heckel sowie Schmid und Schlosser zu überzeugen.

Bereits am vorvergangenen Wochenende sind die Riedlinger Junioren 18 iauf den Platz zurückgekehrt – aber anders als erhofft. Beim ersten Einsatz in der Bezirksklasse 2 nach dem Aufstieg mussten die Jungs und Mädchen eine Niederlage gegen Aichach hinnehmen. Tobias Liedl, Timo Mitlehner, Franziska Leinfelder, Michael Kempter sowie in den Doppeln Leonie Muth und Michael Kempter sowie Franziska Leinfelder und Julia Hörmann konnten ihren Gegnern trotz großen Einsatzes keine Punkte nach Hause bringen.

Auch im zweiten Saisonspiel kamen die Jüngsten des SVDE zu einem klaren Sieg. Bereits im Motorik-Teil zeichnete sich der Erfolg ab. Klare Einzelsiege von Lean Böswald und Magdalena Braun sowie Unentschieden von Victoria Wunderle und Viola Gerstmair sowie zwei ungefährdete Doppelsiege machten den Auswärtssieg perfekt.

Die erste Niederlage musste die zweite Bambini-Mannschaft des SV Donaumünster-Erlingshofen einstecken. Paula Kollmann verlor nach hartem Kampf, während ein deutlicher Sieg von Anna Wittmann einer ebenso deutlichen Niederlage von Sophie Dietl gegenüberstanden. Im letzten Einzel musste Clara Braun in Führung aufgrund von Kreislaufproblemen aufgeben. In den Doppeln mussten Lena Gerstmair und Anna Wittmann sowie Paula Kollmann und Sophie Dietl sich geschlagen geben.

Klaren Niederlagen von Frida Götz und der erst elfjährigen Lena Gerstmair stand ein souveräner Sieg von Sophia Wunderle gegenüber. In einem spannenden Spiel musste sich Hannah Kollmann im Match-Tie-Break mit 6:10 geschlagen geben. In den Doppeln holten Wunderle und Gerstmair den zweiten Punkt, während Kollmann und Götz ihren Gegnern zum Sieg gratulieren mussten.

Mit einem Unentschieden kehrten die SVDE-Juniorinnen aus Mertingen zurück. Antonia Rieser im Match-Tie-Break und Sarah Baur gewannen ihre Einzel für de SVDE, während Noemi Ebermayer und Elli Wagner das Nachsehen hatten. Den dritten Punkt holte dann im Doppel Noemi Ebermayer an der Seite von Sarah Baur.

Eine erfolgreiches Debüt feierten die Bambini des TC Rain im Derby gegen Burgheim. Aufgrund einer starken Teamleistung sicherten sich Julian Glashauser, Linus Rieser, Elias Mayr, Benedikt Ull und Dennis Plewka die Punkte für Rain. Den verdienten Ehrenpunkt für Burgheim holte Lucy Studtrucker. (dz)