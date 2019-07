vor 42 Min.

Turner bereiten sich auf die neue Saison vor

Am 14. September startet der TSV Monheim wieder in der 2. Bundesliga. Personell gibt es einige Veränderungen

Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga im Gerätturnen und einer äußerst durchwachsenen Saison 2018 mit dem Ausflug in die Nord-Staffel, freut sich der TSV Monheim in diesem Jahr wieder, in der gewohnten 2. Bundesliga Süd eine Mannschaft stellen zu können. Nicht nur die Zuschauer erwarten bekannte Gegner und hitzige Derbys gegen Mannschaften aus der bayerischen Region.

Eines der Hauptziele der Monheimer für die kommenden Monate ist, ein Team mit jungen Athleten für die Zukunft zu formen. Dabei spielen die erfahrenen Turner – allen voran Klaus Kirchberger – und der Trainerstab eine wichtige Rolle, eine Mannschaft zu bilden, bei der die Mischung zwischen Alt und Jung harmoniert. Den jüngeren Turnern soll dabei so schnell wie möglich die nötige Routine vermittelt werden. Somit melden die Jurastädter nicht nur ihre stärkste Mannschaft für dieses Jahr, sondern stellen auch die Weichen für die kommenden Jahre.

Personell bedeuten die Veränderungen im Team nach dem Abgang von Florian Lindner (TG Saar) ein Nachrücken der Turner aus der zweiten Mannschaft durch Kevin Reile, Valentin Kraus und dem bayerischen Meister am Reck, Sascha Wilhelm. Das Vertrauen schenken die Verantwortlichen auch in diesem Jahr einem weiteren Jungspund aus der TSV-Jugend, Jan Lederer, der in der ersten Mannschaft antreten wird. Tim Leibiger kann ebenfalls als Neuzugang gesehen werden, da er vergangenes Jahr verletzungsbedingt ausgefallen ist. Nach intensivem Training wird er dieses Jahr die Monheimer rund um Lukas Schlotterer und Norik Friedel unterstützen und durch seine stabilen Übungen eine Bereicherung sein.

Mit erneutem Verletzungspech und vorzeitigem Saison-Aus trifft es wieder einmal Julius Rabenstein, der sich bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft beim Überschlag-Doppelsalto am Sprung einen Kreuzbandriss zuzog. Ebenso bitter ist der Ausfall von Valentin Hiermeier, der sich nach einer starken vergangenen Saison in der 3. Bundesliga Chancen auf mehrere Geräteeinsätze erkämpfte. Allerdings muss er sich einem Eingriff an der Bizeps-Sehne unterziehen und kann somit längere Zeit sein Können nicht unter Beweis stellen.

Die Saison beginnt mit dem Auswärtswettkampf am 14. September gegen den TSV Buttenwiesen. Der erste Heimwettkampf der Monheimer Turner in der 2. Bundesliga findet am 21. September gegen den TV Bühl statt. Am 19. Oktober steigt dann das Derby gegen den KTV Ries, bevor die Monheimer am 9. November gegen den TV Schiltach zum letzten Mal in dieser Saison vor den heimischen Fans antreten. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. (pm)

