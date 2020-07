vor 52 Min.

Vhs-Film des Monats

Mit „Leid und Herrlichkeit“ startet die Reihe am Mittwoch in Corona-Zeiten wieder

Es geht wieder los: Der Vhs-Film des Monats startet am kommenden Mittwoch, 15. Juli, im Cinedrom in Donauwörth. Die Vorstellungen finden wie immer um 17.30 und 20 Uhr statt.

Diesmal läuft der Film „Leid und Herrlichkeit“. Der Regisseur und Oscar-Preisträger Pedro Almodóvar (Drehbuch für „Sprich mit ihr“) gilt als Spaniens bekanntester Regisseur. Nach 40 Jahren Filmschaffen legt er mit „Leid und Herrlichkeit“ einen stark autobiografischen Streifen vor, in dem er wieder auf langjährige Mitstreiter wie Antonio Banderas, Penélope Cruz oder Julieta Serrano vertraut.

Natürlich gelten auch für diese Vorstellung die bereits bekannten Schutzmaßnahmen bezüglich der Corona-Bestimmungen. So gibt es auch keine freie Platzwahl, beim Einlass ist eine Mund-Nasenschutz-Maske zu tragen, und der Abstand ist einzuhalten.

Im Film geht es um folgende Geschichte: Für den alternden Filmregisseur Salvador Mallo ist an Arbeiten nicht zu denken. Krankheiten martern ihn bis zur Depression. Doch als eine Kinemathek einen seiner Filme restaurieren und wiederaufführen will, beginnt für ihn eine Reise in seine Vergangenheit.

Er besucht seinen früheren Hauptdarsteller Alberto, mit dem er sich einst bei Dreharbeiten überwarf, und erinnert sich an seine Kindheit in den 60er-Jahren, die innige Beziehung zu seiner Mutter, die ersten sexuellen Erfahrungen und trifft auf einen weiteren alten Bekannten. Stück für Stück setzt Almodóvar das Leben seines Protagonisten wieder zusammen, die Erzählung meisterhaft ausbalancierend zwischen Melancholie und Lust am Leben. (gei)

