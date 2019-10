vor 47 Min.

Voller Heimerfolg

Ein erfolgreiches Turnier turnten die jungen Sportakrobatinnen des TSV Monheim in eigener Halle.

Nachwuchsturnier in Monheim

Das zweite Bayerische Nachwuchsturnier des Jahres in der Sportakrobatik hat beim TSV Monheim stattgefunden. Im Kampfgericht wurden die Monheimer von Miriam Schmauser, Nina Lechner und Denny Schwab unterstützt. Am Mattenrand und hinter den Kulissen sorgten die Trainerinnen Bianca Zischler, Martina Kamm und Margit Dums für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Für den größten Erfolg auf der Wettkampfmatte sorgten dieses Mal Lena Wössner, Sophia Wirth und Lynn Dums im Breitensport. Neben der Goldmedaille holte sich das Trio den Pokal für die Tageshöchstwertung ihrer Kategorie. In der gleichen Klasse präsentierten Giuly Rieger und Lisa Ferber ihre neue Kombiübung und mussten sich nur knapp ihren Vereinskameradinnen Wössner, Wirth und Dums geschlagen geben und landeten auf Platz zwei.

Ebenfalls mit dem ersten Platz wurde das Schülertrio Liara Keppler, Eva Drabek und Alea Trinkler belohnt. In der Altersklasse Wena A1 konnten Jana Templer und Leana Klein, nach nur acht Wochen gemeinsamen Trainings, alle Konkurrentinnen hinter sich lassen und nahmen die Goldmedaille im größten Starterfeld des Tages in Empfang. Im Wena A2 ging das Damenpaar Lara Fickel und Katharina Jung zum ersten Mal gemeinsam auf die Wettkampffläche und sicherten nach den beiden Kaderformationen aus Kersbach Rang drei. Die Gruppe mit Ronja Schwab, Laura Mayr und Lea Dums ertanzte sich mit ihrer neuen Choreografie die Bronzemedaille in der Startklasse Wena A2. Zum letzten Mal gemeinsam zeigte das Jugendtrio Franziska Meierhuber, Alina Gempel und Carolin Andres ihre Balanceübung. Ausdrucksstark und voller Emotionen verabschiedete sich die Gruppe mit dem zweiten Platz vom Wettkampfgeschehen. Mit zwei Showübungen rundeten die Junioren Chiara Morena, Xenia Attmannspacher und Maja Schwab das erfolgreiche Turnier ab. Vorstand Sabrina Geigl, die als Moderatorin durch den Tag führte, zeigte sich stolz über die gezeigten Leistungen. (pm)

Themen folgen