VSC-Damen hängen am Tabellenende

Erfolgreicher als für die Damen verlief der Spieltag für U20 und U14 der VSC Volleys

Heimspieltag ohne Erfolgserlebnis für die Damen der VSC Volleys: Nach zwei Auftaktniederlagen waren die Donauwörtherinnen zwar optimistisch in die beiden Heimspiele gegen Schwabmünchen und Bad Grönenbach gegangen. Doch auch nach dem Doppelpack in eigener Halle steht das Team ohne Punkte da.

Im ersten Spiel des Heimspieltags gegen Schwabmünchen konnten die jungen Volleyballerinnen aus Donauwörth zwar ihr Potential zeigen. Um die Annahme und Abwehr zu stabilisieren, wurden die Nachwuchsspielerinnen von der erfahrenen Chiara Piva unterstützt, die als Libera zum Einsatz kam. Im Angriff fehlte ihnen jedoch oft der letzte Biss, um sich gegen die eingeschweißten Schwabmünchnerinnen durchzusetzen und so ging das erste Spiel mit 0:3 Sätzen verloren.

Im zweiten Spiel lieferten sich die Damen des VSC ein Duell auf hohem Niveau gegen die Spielerinnen aus Bad Grönenbach – obwohl alle Sätze verloren gingen. Bereits der erste Satz forderte starke Nerven. Die Donauwörtherinnen kämpften um jeden Punkt und bauten schöne Spielzüge auf. In der Abwehr zeigte Katharina Schrott tollen Einsatz, sodass Zuspielerin Jule Schreiber ihre Angreifer optimal einsetzen konnte. Mit ihren Angriffen und dem wiederenteckten Biss konnten Jana Stoll und Anna Kurnoth viele Punkte dem Konto der Donauwörther gutschreiben.

Auch die Nachwuchsspielerin Pia Straub stellte ihr Können unter Beweis, als sie gegen Satzende zum Aufschlag eingewechselt wurde. Beide Teams überzeugten mit einer schönen Technik, wobei sich Bad Grönenbach am Ende in drei sehr knappen Sätzen durchsetzen konnte. Trotz der beiden Niederlagen bleibt Trainerin Natalie Münsinger positiv und motiviert ihre Mannschaft für die kommenden Spieltage: „Ihr habt gezeigt, was in euch steckt. Wenn wir weiter an uns arbeiten, kommt der Erfolg sicherlich bald.“

VSC Volleys Donauwörth Faber, Piva, Schreiber, Schrott, Jana Stoll, Straub, Stöckle, Thren – Trainerinnen: Mayer, Münsinger, Röthinger

Auch die U20 spielte am Wochenende zu Hause. Gegen die technisch versierten Augsburgerinnen war das Spiel anfangs sehr ausgeglichen. Mit einer sicheren Annahme, gutem Zuspiel und cleveren Angriffen gewannen die VSC-Mädels letztlich deutlich und verdient.

Die Haunstetterinnen hatten den Unger Volleys ebenfalls nichts entgegenzusetzen, weshalb die Donauwörtherinnen verdient zwei Siege am vergangenen Sonntag verbuchen konnten.

Wichtige Spiele bestritt am Sonntag auch die männliche U-14-Mannschaft der VSC Volleys. Nach bereits zwei Siegen sollten die nächsten Zähler folgen. Zu Gast in Haunstetten zeigten die Donauwörther sofort ihre Klasse und brillierten gegen die zweite Mannschaft aus Haunstetten.

Auch gegen die Buben aus Neusäß ließen die Unger Volleys nichts anbrennen und bauten ihre Siegesserie weiter aus.

Im letzten Spiel des Tages folgte dann der erste Satzverlust der Saison, wovon sich die VSC-Jungs keinesfalls beirren ließen und deshalb mit drei Siegen nach Hause fahren durften. (eibl)