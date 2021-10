Zweimal vier für SFG

Gosheimer starten in die Saison

Die Volleyball-Damen der Sportfreunde Gosheim haben an ihrem ersten Spieltag in der Bezirksklasse nach dem Aufstieg gegen Auerbach den ersten Sieg gefeiert. Zuvor hatte das Team am gleichen Tag sein Auftaktspiel gegen Tapfheim verloren. „Nervosität lag in der Luft“, beschreiben die SF um Trainer Manuel Lindig die Atmosphäre vor dem Start in Tapfheim.

Im entscheidenden letzten Satz im Auftaktspiel gegen die Gastgeberinnen versuchten beide Teams, keine Fehler zu machen, sodass es lange ausgeglichen war. Kurz vor dem Seitenwechsel verletzte sich im Tiebreak eine Außenangreiferin der Sportfreunde. Kurz darauf ging der finale Satz an die Tapfheimerinnen (24:26, 25:18, 9:25, 25:17,11:15). Trotzdem sicherte sich die SFG-Damen den ersten Punkt in der Bezirksklasse und schrieben damit Vereinsgeschichte. Erfolgreicher verlief das zweite Spiel aus Sicht der Sportfreunde mit einem 3:1 gegen die Volleyballerinnen aus Auerbach (25:18, 17:25, 25:18, 25:18). Trainer Lindig zog ein freudiges Resümee nach dem ersten Spieltag: „Wir haben die ersten vier Punkte sicher und das in der neuen Liga.“ Er sei „mächtig stolz“, sagt er.

Mit ebenfalls vier Punkten startete das zweite Gosheimer Damen-Team in die Kreisklasse Nord. Am Heimspieltag gewann zunächst der VSC Donauwörth das erste Spiel gegen die aufgeregten Gastgeberinnen (22:25, 25:16, 25:19, 16:25, 14:16). Im anschließenden Spiel gegen Marktoffingen entschied die Mannschaft um Trainer Michael Lahner das Spiel mit 3:1 zu ihren Gunsten (20:25, 25:14, 25:21, 25:18). (sfg)