Welche Handball-Teams aus der Region vom Saisonende profitieren

Seit dem 1. Mai ist es nun offiziell: Die Handballsaison 2019/2020 ist endgültig beendet. Nachdem am zweiten März-Wochenende der komplette Spieltag wegen des Coronavirus abgesagt worden ist, wurde in der Folgezeit der Spielbetrieb im Jugendbereich eingestellt. Ob und wie es im Seniorenbereich weiter gehen könnte, blieb zunächst offen. Doch nun hat der Bayerische Handballverband (BHV) eine amtliche Bekanntmachung zum Abschluss der Saison 2019/2020 an die Vereine herausgegeben.

Tabellen vom 7./8. März entscheiden die Meisterschaften

Demnach wird die Meisterschaft im Damen- und Herrenbereich nach den Tabellenständen am 7./8. März entschieden. Trotz der derzeitigen Situation und den widrigen Umständen sei es möglich gewesen, eine Lösung im Sinne des Sports zu finden, so der BHV. Da einzelne Vereine in ihren Klassen eine unterschiedliche Anzahl von Spielen absolviert haben, wurde eine Quotientenregelung zur Ermittlung der Endstände angewandt.

Auch im Internet stehen die Tabellenstände mit der Quotientenregelung, jedoch möchte der BHV für die besondere Situation maximale Transparenz walten lassen. Daher werden die offiziellen Saisonabschlusstabellen mit den berechneten Faktoren (Quotientenregelung, Tordifferenz und geworfene Tore) auf der Homepage www.bhv-online.de veröffentlicht.

Meister und Aufsteiger, aber keine Absteiger

Und was für viele Vereine bedeutsam ist: es gibt in allen Klassen zwar Meister und Aufsteiger, aber keine offiziellen Absteiger. Das betrifft auch die Damen des VSC Donauwörth, die auf dem letzten Platz der Bezirksoberliga stehen. Vom Abstieg betroffen sind nur Mannschaften, die aus dem Spielbetrieb zurückgezogen wurden oder freiwillig absteigen. Für die Damen und Herren des TSV Bäumenheim heißt dies: Die Damen haben mit dem vierten Platz in der Abschlusstabelle der Bezirksklasse ihre beste Platzierung überhaupt erreicht. Meister und Aufsteiger wurde die HSG Lauingen-Wittislingen aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegen den punktgleichen TSV Schwabmünchen III.

Bei den Herren belegten die Bäumenheimer in der Bezirksliga den siebten Platz. Meister wurde der TSV Haunstetten III, der aber nicht aufsteigen kann, da der TSV Haunstetten II zwar Bezirksoberligameister wurde, aber auf den Aufstieg in die Landesliga verzichtete. Aus der Bezirksliga steigen Vize VfL Günzburg II und der drittplatzierte TSV Meitingen auf. Im nächsten Jahr steigen aus den Bezirksklassen Ost und West in die Bezirksliga die beiden Meister TSV Göggingen III und der TSV Bobingen II. Ebenso aufstiegsberechtigt sind die beiden zweitplatzierten VSC Donauwörth und BHC Königsbrunn 09 II, da ein vorgesehenes Entscheidungsspiel zwischen beiden nicht stattfinden kann.

Verband gibt Beschlüsse im Jugendbereich bekannt

Die aktuelle Situation hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb im Jugendbereich. Eigentlich sollten ab Ende April die Qualifikationsturniere für die Einteilung der Saison 2020/2021 laufen. Doch nun heißt es seitens des BHV: Der Bayerische Handball-Verband ist sich seiner Verantwortung gegenüber Athleten und Trainern bewusst. Daher muss auch seitens des BHV gesichert sein, dass eine Vorbereitung für eine Jugendqualifikation gewährleistet sein kann. Hierbei geht es neben einem adäquaten Leistungsniveau vor allem um Verletzungsprävention und folglich um die Fürsorgepflicht der Spielerinnen und Spieler.

Aus diesem Grund wurden folgende Beschlüsse gefasst: 1. Es findet keine Qualifikation bis 31. August 2020 statt. 2. Es wird davon ausgegangen, dass ein Saisonstart spätestens zum 1. Oktober 2020 möglich ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird der BHV spätestens bis 15. August über das weitere Vorgehen konkretisierte Empfehlungen geben. (hh)

