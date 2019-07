vor 34 Min.

Wemdingerinnen ohne Chance

Katja Wittner erreichte zumindest noch den Match-Tiebreak, musste sich dann aber gegen ihre starke Legauer Gegnerin geschlagen geben. Am Ende unterlagen Wemdings Damen mit 0:9.

Die Damen können beim Bezirksliga-Ersten aus Legau nicht punkten. Das Herrenteam des TCW schrammt gegen ungeschlagene Augsburger an einer Überraschung vorbei

Die Knaben 16-Mannschaft des TC Wemding konnte sich bei ihrem Heimspiel gegen den TC Wehringen über den ersten Punktgewinn der Saison freuen. Simon Wolf und Maiko Mikus konnten ihre Einzel gewinnen, Bastian Ruider musste auf Position eins die Überlegenheit seines Gegners anerkennen, Lawrence Karmann verlor knapp mit 5:7 und 6:7. Nach dem 2:2 nach den Einzeln teilte man sich auch die Doppel, Wolf/Karmann sicherte durch ein 6:2, 6:2 das 3:3-Unentschieden. Bei der 1:5-Niederlage der Juniorinnen 18 erzielte Theresa Schneid den Ehrenpunkt für Wemding, Alexandra Schneid und Tina Dumberger verloren klar. Stella Ströbele konnte beim 6:7 und 1:6 nur im ersten Satz mithalten.

Die Mädchen 16 hielten durch ihren 5:1-Erfolg gegen Oberottmarshausen Anschluss an die Tabellenspitze. Anika Schlecht und Lisa Katzenberger hatten wenig Mühe, Noemi Xalter schaffte durch ein 10:7 im Match-Tiebreak den dritten Punkt, und Julia Kostyuk gewann den vierten Punkt kampflos, weil die Gegnerinnen nur zu dritt antreten konnten. So wurde auch nur ein Doppel gespielt, und das ging als Ehrenpunkt an die Gäste.

Drei Niederlagen gab es dagegen bei den Aktiven: Bei den Herren 50 waren zwei verlorene Match-Tiebreaks mitentscheidend für die 3:6-Niederlage beim Bezirksklassen-Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Wittislingen. Ralf Graf gewann auf Position eins im Match-Tiebreak, Alexander Forster und Ferenc Seprenyi verloren in zwei Sätzen und Eduard Veit und Peter Held jeweils im Match-Tiebreak. Erich Schubert schaffte den zweiten Einzelpunkt für die Hausherren. Im Doppel waren nur Graf/Forster erfolgreich.

Die Damen hatten in der Aufstellung Katja Wittner, Kathrin Fackler, Katrin Färber, Anna Spörl, Eva Gottwald und Lisa Fackler gegen die Tabellenersten der Bezirksliga aus Legau mit 0:9 keine Gewinnchance. Lediglich Katja Wittner und Kathrin Fackler erreichten den Match-Tiebreak. Als Saisonabschluss steht kommenden Sonntag noch das Lokalderby in Donauwörth an.

Das Heimspiel der Herren in der Bezirksklasse 2 gegen die noch ungeschlagenen Herren III von Schießgraben Augsburg entwickelte sich zu einem wahren Krimi, der am Schluss mit der 4:5-Niederlage kein glückliches Ende für die Gastgeber fand.

In der ersten Einzelrunde sahen die Zuschauer hochklassiges Angriffstennis von Florian Sefranek und seinem Gegner, der den ersten Satz denkbar knapp im Tiebreak gewann. Nach einem schnellen 0:3-Rückstand im zweiten Durchgang fand der bisher ungeschlagene Wemdinger kein echtes Mittel mehr, das Blatt noch einmal zu wenden. Michael Romano zeigte im ersten Satz seine Saisonbestleistung, verlor aber schließlich im Match-Tiebreak gegen das Augsburger Nachwuchstalent.

Julius Lechner musste sich mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Der Augsburger Einser gab nach verlorenem ersten Satz gegen einen stark aufspielenden Maxi Lechner auf. Petr Buchta spielte seine ganze Routine aus und besiegte seinen sehr ballsicheren Kontrahenten. Michael Tuffentsammer fand beim 2:6, 3:6 nie zu seinem Spiel.

Beinahe wäre nach 2:4-Zwischenstand noch eine Überraschung geglückt. Buchta/Romano gewannen ihr Doppel klar. Die Lechner-Brüder verloren aber schließlich in einem hochklassigen Doppel sehr unglücklich mit 9:11 im Match-Tiebreak. Sefranek/Tuffentsammer sorgten nach hartem Kampf mit ihrem 7:6, 7:5-Sieg nur noch für eine Ergebniskorrektur. (tcw)

