Wetter vermiest dem PSV den Spieltag

Landesliga-Herren des Polizeisportvereins Donauwörth verlieren beide Auftaktpartien

Für die Faustballmannschaften des Polizeisportvereins (PSV) Donauwörth hat die neue Feldsaison begonnen. Abteilungsleiter Erich Hofmann hat heuer wieder nur eine Herrenmannschaft gemeldet, die in der Landesliga Süd spielt. Erfreulicherweise konnten diesmal aber drei Jugendmannschaften gemeldet werden, die in der Südbayernliga (U14 und U18) sowie in der Bezirksliga Schwaben (U12) spielen.

Die Herren des Polizeisportvereins hatten ihren Saisonauftakt beim SV Wacker Burghausen, wo sie auf die Gastgeber und den MTV Rosenheim II trafen. Die Spiele litten alle unter den widrigen äußeren Bedingungen, es war kalt und windig, dazu gab es Dauerregen. Ein klarer Vorteil also für Mannschaften mit starken Angabenschlägern. Die Nordschwaben hatten im ersten Spiel ihre Probleme, sich auf diese Widrigkeiten einzustellen. Gegen den MTV Rosenheim II gingen die ersten beiden Sätze so klar mit 5:11 und 7:11 verloren. Im dritten Satz konnten sich die Donauwörther zwar deutlich steigern. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung, doch Rosenheim konnte auch den dritten Satz mit 14:12 für sich verbuchen. Einen ähnlichen Spielverlauf gab es schließlich gegen Gastgeber Wacker Burghausen. Die ersten beiden Sätze mussten die Donauwörther mit 6:11 und 8:11 abgeben. Im dritten Satz gab es dann ein ausgeglichenes Spiel, das erst mit dem letzten Punkt entschieden wurde – allerdings wiederum zuungunsten der Donauwörther (14:15), die auch das zweite Spiel mit 0:3 verloren. Die Donauwörther hoffen auf bessere äußere Bedingungen, wenn es am nächsten Spieltag nach Viechtach geht, die Gegner für den PSV heißen dann TV Viechtach und TSV Heining.

PSV Donauwörth Andreas Sinatulin, Konstantin Genschel, Georg Otto, Jürgen Daferner, Stefan Kreaz und Holger Duderstadt.

U18, Südbayernliga Auf dem Sportgelände in Neugablonz bekam die U18 des PSV Donauwörth gleich zum Auftakt die Spielstärken des Gegners aufgezeigt. Gegen den SV Erolzheim konnte der zweite Satz nahezu ausgeglichen gestaltet werden, doch der Gegner setzte sich mit 2:0 (11:7 und 15:14) durch. Gegen den SV Tannheim musste die Mannschaft klar mit 5:11 und 6:11 beide Sätze abgeben. Auch der SV Amendingen war zu stark für den PSV-Nachwuchs, die Sätze wurden mit 3:11 und 6:11 abgegeben.

U14, Südbayernliga Der Saisonauftakt beim TV Augsburg verlief für den Donauwörther Faustball-Nachwuchs durchwachsen. Der Spielplan sieht vor, dass es an einem Spieltag gleich zu Hin- und Rückspiel kommt. Die Donauwörther begannen mit einem 1:1 (8:11 und 11:7) gegen Wacker Burghausen. Im Rückspiel konnten die PSV-Spieler beide Sätze mit 11:8 und 11:8 zum 2:0 für sich entscheiden. Auch gegen den MTV Rosenheim endete der erste Vergleich mit 1:1 (11:13 und 11:7). Die Oberbayern holten sich aber das Rückspiel mit 2:0 (8:11 und 8:11). Gegen den TSV Unterpfaffenhofen fanden die Donauwörther dann kein geeignetes Mittel. Die ersten beiden Sätze wurden klar mit 2:11 und 7:11 abgegeben. Im Rückspiel konnte sich die Mannschaft aus Nordschwaben dann steigern, musste dem Gegner aber mit 7:11 und 8:11 den Vortritt lassen. Dennoch war der erste Auftritt der jungen Faustballer vielversprechend.

U12, Bezirksliga Ausgerechnet die Jüngsten des Polizeisportvereins Donauwörth sorgten für die größte Überraschung. Beim Spieltag in Neugablonz mussten gleich acht Spiele absolviert werden, jeweils auf Zeit mit Hin- und Rückspiel. Gegen den SV Erolzheim gab es zunächst eine 15:18-Niederlage. In Spiel zwei folgte ein 18:14-Erfolg. Gegen den SV Amendingen I gab es zunächst einen 16:12-Erfolg und im Spiel zwei eine 14:22-Niederlage. Sieg und Niederlage gab es dann gegen den SV Tannheim mit 15:12 und 13:15. Abschließen ging es gegen den SV Amendingen II, den der PSV in beiden Spielen klar (17:12, 18:13) schlug. Der Lohn für den PSV-Nachwuchs: Platz drei nach dem ersten Spieltag. (hh)

