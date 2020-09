10:39 Uhr

Zwei Bezirkstitel für die LG Donau-Ries

Der 14-jährige Janek Lässig sicherte sich in seiner Paradedisziplin, dem Diskuswurf, mit 31,41 Meter Platz drei bei den Bezirksmeisterschaften und die Qualifikation für die Bayerischen Meisterschaften.

Jugendliche aus der Region sind bei den Schwäbischen Meisterschaften der U14 bis U20 erfolgreich. Dabei kämpfen sie mit Trainingsrückstand und ungewohnten Bedingungen.

In Friedberg und Aichach haben die Fortsetzungen der Schwäbischen Meisterschaften in den technischen Disziplinen stattgefunden. Mit dabei waren auch einige Jugendliche der LG Donau-Ries, die um Podestplatzierungen kämpften. Für den TSV Rain versuchten sich bei den U14 Emma Krämer, Finja Märtl, Magdalena Fischer und die Zwillinge Fabian und Jonas Kuznik zum ersten Mal bei den Bezirksmeisterschaften. Podestplätze sammelten Jonas und Fabian Kuznik bei den M12 sowohl über die 75 Meter, wie über die 800 Meter mit dem Vizemeistertitel für Fabian und den Bronzerang für Jonas.

Bei den W13 startete mit Melanie Theiner eine sehr vielseitig begabte Sportlerin. In ihrem ersten Hürdenlauf überhaupt erreichte sie über 60 Meter in einer Zeit von 11,62 Sekunden den dritten Rang. Im Hochsprung war sie bis 1,38 Meter ohne Fehlversuch auf Siegeskurs. Bei 1,42 Meter scheiterte sie dann nur knapp, sodass sie mit dem Vizemeistertitel und neuer Bestleistung sehr zufrieden sein konnte.

Marion Kleinle holt zwei Titel für die LG Donau-Ries

In der Altersklasse U18 wagte sich Enrico Stemmer über 110 Meter über die 91 Zentimeter hohen Hürden. Vor Nervosität stolperte er nach dem Start und fand spät in den Rhythmus, trotzdem konnte er sich über den Vizemeistertitel freuen. Vom VSC Donauwörth startete Paula Nägler in der gleichen Altersklasse sowohl im Speer- wie auch im Diskuswurf. Dabei schaffte sie mit erkennbar technischen Defiziten aufgrund der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten eine achtbare Weite von 31,16 Metern auf das Podest und wurde Dritte.

Sehr gut lief es für den 14-jährigen Janek Lässig in Aichach. In seiner Paradedisziplin dem Diskuswurf, übertraf er mit einer Weite von 31,41 Meter die geforderten Qualifikationsweite für die Bayerischen Meisterschaften und wurde ebenfalls Dritter. Der Veranstalter hatte dabei alle Athleten aller Altersklassen zusammengefasst und die Anzahl der Versuche eingeschränkt, wodurch sich sowohl Carmen Schulz (W15) als auch Marion Kleinle (U20) beeinflussen ließen. Beide zeigten ordentliche Würfe und Marion gewann sowohl im Diskuswurf wie auch im Kugelstoßen den Schwäbischen Titel. Da sie dabei aber gerade mit dem Diskus mit 24,14 Metern weit unter ihrem Leistungsvermögen blieb, konnte sie hiermit nicht zufrieden sein.

Im Oktober folgt nun der Dritte Teil der Meisterschaften in Augsburg.

Lesen Sie auch:

Alle Jedermannsläufe im Landkreis Donau-Ries sind abgesagt

Themen folgen