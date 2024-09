Andreas Maier: „Unser Anspruch ist es, das Spiel zu gewinnen“

Wie beurteilen Sie den Saisonstart mit guten, aber auch schlechten Ergebnissen und aktuell sechs Punkten nach vier Spielen?

ANDREAS MAIER: Wir hatten uns einen etwas besseren Saisonstart erhofft, die Auftaktniederlage zuhause gegen Möttingen hat schon wehgetan. Umso wichtiger war dann der Heimsieg gegen Höchstädt. Jetzt, mit dem Sieg gegen Mertingen am Mittwochabend sind wir mit sechs Punkten wieder im Soll. Trotzdem müssen wir in den kommenden Wochen so schnell wie möglich unsere Phasen im Spiel abstellen, in denen wir komplett passiv agieren.

In diesen Phasen passieren sicher auch Fehler: 13 Gegentore in den ersten vier Spielen zeigen momentan die Schwachstelle Ihrer Mannschaft. Was werden Sie in den kommenden Spielen ändern müssen, um defensiv stabiler zu sein?

ANDREAS MAIER: Die Passivität ist das eine, wir müssen momentan aber auch jede Woche mit anderem Personal in der Defensive spielen, das macht es nicht leichter. In Summe wollen wir als Mannschaft über 90 Minuten geschlossener gegen den Ball agieren. Die vielen Gegentore gehen dabei nicht nur auf Kosten der Abwehr. Im Spiel gegen den Ball sind alle gefragt.

Nächster Gegner am Wochenende ist zuhause Aufsteiger Ehingen-Ortlfingen. Was wissen Sie über den Liganeuling und mit welchem Anspruch gehen Sie die Partie zuhause an?

ANDREAS MAIER: Ehingen ist richtig gut in die Saison gestartet, wir werden sie ganz sicher nicht unterschätzen. Wir erwarten eine sehr kämpferische Mannschaft, die viel mit langen Bällen spielt und keinen Ball verloren gibt. Das wird schon ein schweres Spiel, aber unser Anspruch ist es zu gewinnen.

Wie sieht der Kader am Wochenende aus, wird es Veränderungen geben?

ANDREAS MAIER: Aktuell fehlen uns zwar drei Stammspieler mit Langzeitverletzungen, aber im Vergleich zum Mittwochabend haben wir zum ersten Mal diese Saison das gleiche Personal zur Verfügung. Das ist schon mal positiv und die Jungs, die dabei sind, werden alles reinlegen.

Was erwarten Sie generell von Ihren Spielern für die kommenden Aufgaben?

ANDREAS MAIER: Wir hatten in den ersten drei Spielen immer eine Phase im Spiel, in der wir komplett den Faden verloren haben. Kleinigkeiten dürfen uns nicht so schnell aus der Bahn bringen, da müssen wir dazulernen. Generell sehe ich uns aber gewappnet für die nächsten Wochen. Wir haben eine gute Stimmung im Team, eine super Trainingsbeteiligung und wissen, dass es nur gemeinsam als Team auf dem Platz funktioniert. Zudem haben wir mit 4:2 Sieg über Mertingen unter der Woche einen völlig verdienten Sieg eingefahren, der uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.