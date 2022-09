Autocross

vor 17 Min.

Auch Piloten des MC Kesseltal dürfen beim Heimrennen jubeln

Plus Nach zwei Jahren Pause findet wieder das Autocross in Brachstadt statt. Dabei kommen insgesamt rund 2500 Besucher an die Strecke. Die bekommen viel zu sehen.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Das 31. Kesseltaler ADAC Auto-Cross hat auch gewissen Festivalcharakter. Insgesamt rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer versammeln sich samstags und sonntags an der Strecke. In Campingstühlen, meist auch mit einem Getränk und einem Imbiss ausgestattet, werden die Rennen verfolgt. Nicht nur die Gäste haben auf die Neuauflage der Veranstaltung lange gewartet. Auch die knapp 300 Mitwirkenden sowie die 140 Fahrerinnen und Fahrer haben darauf hingefiebert. Bei den Verantwortlichen fällt die Bilanz äußerst positiv aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen