Donau-Ries

26.12.2021

Corona und Klima zermürben den Wintersport in Donau-Ries

Ein Bild aus besseren Zeiten: Nicht mehr Monate, sondern Jahre ist es inzwischen her, dass der Skilift in Marxheim-Übersfeld zuletzt lief.

Plus Die kalte Jahreszeit ist nicht mehr so kalt, und Corona macht alles noch schwerer. Wintersportgelegenheiten werden rarer – für den Lift in Übersfeld vielleicht sogar zu rar.

Von Christof Paulus

50 Jahre steht er inzwischen am Nordhang in Übersfeld, rund 500 Meter über dem Meeresspiegel, meist in Ruhe gelassen von den Menschen aus den Nachbardörfern. Früher war das anders, zumindest im Winter. Da versammelten sich ständig Dutzende am Skilift im Weiler am Nordrand der Gemeinde Marxheim. Seit drei Jahren gab es nun keine Einnahmen mehr, dabei war die kleine Anlage im Jura ohnehin sicher nie eine Gelegenheit, um reich zu werden. Und der Lift ist nicht die einzige Wintersportanlage in der Region, die in Problemen steckt. Ihre Lage ist Symptom einer größeren Sache, die bleiben wird: der Klimawandel. Und nun kommt im zweiten Winter in Folge die Corona-Pandemie hinzu.

