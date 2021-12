Donau-Ries

30.12.2021

Tennis in Donau-Ries: Der Sport des Jahres

Plus Das Tennis-Jahr in Donau-Ries lief trotz Corona fast wie gewohnt. Eine große Auszeichnung krönt 2021. Doch in der Region gibt es weiter Probleme.

Von Christof Paulus

Als viele andere Sportarten noch in der Vorbereitung steckten, sich nach langer Corona-Pause wieder sortieren mussten oder gar nicht erst wieder starten durften, startete die Tennis-Saison schon fast wieder wie geplant in die neue Saison. Einen Sommer lang schlugen die Spielerinnen und Spieler in der Region oder auswärts zu Punktspielen auf, kürten ihre Besten in Einzel und Doppel und durften sich zum Jahresende darüber freuen, dass mit Alexander Zverev erstmals seit 30 Jahren ein Tennisspieler zum Sportler des Jahres gewählt wurde – nur drei Jahre, nachdem Angelique Kerber bereits zum zweiten Mal als Deutschlands Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden war. Tatsächlich verspüre der Sport einen leichten Aufwärtstrend, bilanziert Hannes Hingst, der Vorsitzende im Kreis Donau-Ries. Und trotzdem berichten einige Vereine und Teams aus der Region von Nachwuchssorgen.

