A-Klasse West 3: Spitzenduell, Schlusslicht-Siege und ein Spielabbruch

Plus Im Spitzenspiel der A-Klasse West III siegt der SC Tapfheim 3:1 gegen Verfolger Lutzingen. Schlusslicht Bäumenheim gewinnt doppelt, Spielabbruch in Brachstadt.

Mit sechs Punkten hat der TSV Bäumenheim über Ostern selbst seine treuen Anhänger überrascht. Der SC Tapfheim entschied das Spitzenspiel bei Lutzingen/ Unterliezheim mit 3:1 und bleibt souveräner Tabellenführer.

FC Mertingen 2 – SV Kicklingen-Fristingen 2 4:4 (0:2). Nach 50 Minuten und Toren durch Sven Kocan, Andre Fiuchsluger, Jochen Schildberger und Patrick Jung lagen die Mertinger mit 0:4 hinten. Das Spiel schien gelaufen, die Niederlage besiegelt. Doch dann traf nach einer Stunde Daniel Dür. Die Gastgeber witterten plötzlich wieder ihre Chance. Simon Radmüller und Ulrich Grüner brachten den FCM auf 3:4 heran. In der Nachspielzeit glückte Thomas Wimmer dann noch das Ausgleichstor. Zuschauer: 60. (bi)