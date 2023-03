Fußball

17:15 Uhr

Alles Kopfsache beim FC Mertingen?

Plus Die Kicker des FC Mertingen starten desaströs in die Frühjahrsrunde und gehen auf Fehlersuche. Bei der SG TSV Wolferstadt I/TSV Wemding II lebt derweil die Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Von Stephanie Anton und Thomas Unflath

Zehn Gegentore in zwei Spielen, das ist eine Hausnummer. Das muss auch Bernhard Schuster zugeben. Der Trainer des FC Mertingen ist ein wenig ratlos angesichts der desaströsen Ergebnisse seiner Mannschaft in den ersten beiden Punktspielen der Frühjahrsrunde in der Fußball-Kreisliga Nord. Dem 0:4 gegen Hainsfarth folgte das 0:6 gegen die SG Buchdorf/Daiting. Die Fehleranalyse habe zwar viele Erkenntnisse gebracht, aber wenig, woran sich wirklich arbeiten ließe. Denn es sei reine Kopfsache, dass der FCM nach dem ersten Gegentor einbreche.

„Natürlich fehlt uns auch viel Qualität durch die Abgänge von Eric Adam (vor der Saison, die Redaktion) und Moritz Wagner (Winterpause, die Redaktion)“, so Schuster. Mit den verletzten Christoph Binder, Daniel Hosp und Aivaras Brazinskas fehlen weitere Leistungsträger. Und dennoch: „Das begründet nicht die Leistung aus den letzten beiden Spielen, wenn man so auftritt als Mannschaft.“ Bis zum ersten Gegentor habe seine Elf alles umgesetzt, was man sich vorgenommen hatte – um anschließend komplett einzubrechen. „Es gab dann nur noch ganz wenige, die das Selbstvertrauen hatten, in dieser Situation Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Spielertrainer. Nun hat der FCM zwei Spiele gegen harte Gegner vor der Brust, gegen Reimlingen (3.) und Oettingen (2.). „Wir tun uns in der Regel leichter gegen solche Teams, wenn wir nicht das Spiel machen müssen“, erklärt Schuster. Eine Erfolgsgarantie sei das natürlich nicht. Aber Schuster weiß auch: „Wenn wir die Spiele verlieren, schaut es arg düster für uns aus.“

