André Fuchs ersetzt Florian Lorenz auf der Trainerbank des VfB Oberndorf

Nach fünf Jahren gibt es beim VfB Oberndorf zur neuen Saison einen Trainerwechsel. Wohin der bisherige Coach geht und woher der Neue kommt.

Der VfB Oberndorf wird sich im Sommer in beidseitigem Einvernehmen von Trainer Florian Lorenz trennen. Er kann auf fünf erfolgreiche Jahre in der Kreisklasse Nord 2 zurückblicken. Hannes Stehle, Spartenleiter des VfB, sagt: „Man kann nur froh sein, so einen Trainer in der schweren Coronazeit gehabt zu haben, der fast täglich mit jedem Einzelnen Kontakt hielt und mit unterschiedlichen Trainingsmethoden über Skype oder sonstige Medien die Jungs unermüdlich bei Laune hielt. Flo hat die Mannschaft auf ein neues Level gehoben technisch wie taktisch.“ Ab der Saison 2023/24 trainiert Lorenz den FC Weisingen (Kreisliga West). Die Trainerbank beim VfB wird André Fuchs besetzen. Er wechselt vom SV Feldheim aus der Kreisklasse Neuburg an den Lech. Philipp Grenzebach wird weiterhin die zweite Mannschaft des VfB coachen. (AZ)