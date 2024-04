Fußball-Bayernliga

13:38 Uhr

Der TSV Rain steht beim Flutlichtspiel in Kirchheim unter Druck

Plus Am Freitagabend muss der TSV Rain beim Schlusslicht Kirchheimer SC ran. Dort wollen die Tillystädter ihre Niederlagenserie stoppen.

Von Fabian Kapfer

Nach vier Niederlagen in Folge ist der TSV Rain wieder in den Abstiegskampf der Bayernliga Süd gerutscht. Nach drei Spielen, die man aufgrund eigener Fehler verloren habe, kam in der Vorwoche eine verdiente Derbyniederlage gegen den TSV Nördlingen dazu. Da habe man "keine Chance gehabt", musste Rains Trainer David Bulik zugeben. Das Auswärtsspiel in Kirchheim am Freitag, 12. April, (19.30 Uhr) ist für seine Mannschaft immens wichtig, um wieder mehr Abstand zu den Abstiegsrelegationsplätzen herzustellen. Der Vorsprung ist mittlerweile auf fünf Zähler zusammengeschmolzen.

TSV Rain will sich fürs Hinspiel revanchieren

Dass man den Tabellenletzten nicht unterschätzen darf, hat der TSV Rain bereits im Hinspiel schmerzlich erfahren dürfen. Zuhause unterlag man Kirchheim mit 0:2. Das sei auch in der Vorbereitung auf das aktuelle Spiel noch einmal zum Thema geworden, sagt Bulik. "Wir haben das noch einmal aufgearbeitet und wissen, worauf es ankommt. Zudem haben wir uns natürlich darüber informiert, wie sie spielen." Der Rainer Coach hebt zudem hervor, dass es sogar Erstligaerfahrung im Kader der Kirchheimer gebe. Bulik spielt damit auf Roman Prokoph an, der für den VfL Bochum in der Saison 2009/10 ganze 15 Mal auf dem Platz stand und zwei Assists im Oberhaus zu verbuchen hat. Nun steht er für Kirchheim auf dem Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen